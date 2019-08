Börsenplätze Tencent-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

38,95 EUR +1,04% (12.08.2019, 10:36)



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

38,80 EUR +0,78% (12.08.2019, 11:00)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (12.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tencent sei im Mobile-Geschäft durch den Lizenzvergabestopp hart getroffen worden. Doch jetzt stünden alle Zeichen wieder auf Erholung. Doch reiche das wiedererstarkende Mobile-Wachstum aus, um die Aktie anzutreiben?Seit Dezember vergebe die chinesische Regierung wieder Vertriebslizenzen für Mobile-Games. Im ersten Quartal habe das Tencent bereits einen Umsatzanstieg von elf Prozent im China-Spiele-Geschäft eingebracht. Dieser Trend dürfte auch weit über das erste Quartal hinaus anhalten. Laut "SensorTower" seien in der ersten Augustwoche die China-Umsätze mit iOS-Spielen um 31 Prozent im Vergleich zur Vorjahreswoche gestiegen.Top-News für Anleger, denn das Mobile-Geschäft erziele innerhalb des Konzerns die höchsten Gewinnmargen und könnte den operativen Gewinn um 23 Prozent anheben. Zum Vergleich: In den vergangenen vier Quartalen seien die operativen Gewinne nur durchschnittlich acht Prozent angestiegen.Belastbare Zahlen, wie die Erholung auf dem chinesischen Markt im zweiten Quartal vorangeschritten sei, gebe es noch diese Woche. Am 14. August veröffentliche Tencent seine Quartalszahlen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Tencent-Aktie dabeizubleiben. Tencent bleibe trotz des Handelsstreits auf Wachstumskurs. (Analyse vom 12.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link