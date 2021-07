Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

63,09 EUR -0,25% (02.07.2021, 16:04)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (02.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) weiterhin zu kaufen.Der Gesamtumsatz habe sich in Q1 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 25% auf CNY 135,30 Mrd. erhöht und damit leicht über den Erwartungen in Höhe von CNY 133,75 Mrd. gelegen. Der Nettogewinn sei um satte 65,3% auf CNY 47,8 Mrd. geklettert und habe damit die Markterwartungen von CNY 34,4 Mrd. um massive 39% übertroffen. Rechne man aber die Einmaleffekte sowie nicht zahlungswirksame Posten heraus, so habe der Nettogewinn "nur mehr" bei CNY 33,1 Mrd. gelegen, wobei die Erwartungen mit CNY 34,7 Mrd. etwas höher angesetzt gewesen seien. Nichtsdestotrotz ergebe sich auch auf dieser Basis ein überaus solider Zuwachs in Höhe von 22,3%.Das operative Ergebnis in Höhe von CNY 56,27 Mrd. stelle einen Zuwachs von 59,8% im Jahresvergleich dar und habe damit ebenfalls klar über den Erwartungen in Höhe von CNY 39,9 Mrd. gelegen. Auf bereinigter Basis sei der operative Gewinn mit CNY 42,76 Mrd. leicht unter den hoch ausgefallenen Erwartungen in Höhe von CNY 44,13 Mrd. zu liegen gekommen. Das im Jahresvergleich ermittelte Wachstum ergebe auch hier einen sehr stattlichen Zuwachs in Höhe von 20,2%.Infolge des wieder anziehenden Konsumverhaltens und der beschleunigten Digitalisierung des Zahlungsverkehrs habe der Konzern auch im Bereich "Fintech und Business Services" ein sehr starkes Umsatzwachstum von +47,4% erzielen können.Ungleich den Werbeerlösen habe sich der Kostenzuwachs in Grenzen gehalten, wodurch sich der Bruttogewinn mit 70,7% stark überproportional habe erhöhen können.Das Unternehmen erwirtschafte rund ein Drittel seines Umsatzes mit Online-Spielen. Auch wenn das sehr starke Gaming-Momentum der letzten Quartale aufgrund des Basiseffektes bereits klar nachgelassen habe, so habe Tencent einen durchaus soliden Umsatzanstieg von 19,4% bei den Handyspielen verbuchen können. Positiv zu erwähnen sei auch, dass Tencent auf seiner jährlichen Videospielkonferenz Nachschub mit mehr als 60 neuen Titeln vorgestellt habe. Die sequenzielle Wachstumsabschwächung der Gaming-Sparte gegenüber dem Jahr 2020 sei einerseits mit dem einsetzenden Basiseffekt (sprunghafter Anstieg aufgrund der Pandemie bedingten Lockdowns) und andererseits mit dem mittlerweile wieder recht normalisierten Nutzerverhalten in China zu begründen.Regulatorischer Druck der chinesischen Aufsichtsbehörden: Das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen große Technologieunternehmen werde wahrscheinlich noch einige Zeit andauern. Das bisher ungebremste und rasante Wachstum dürfte sich zukünftig wohl etwas unter den weiteren Maßnahmen und/oder Bußgeldern zur Eindämmung der "monopolisitischen Praktiken" leiden. Zudem wolle die chinesische Regierung die Hoheit über Big-Data nicht an die Technologiekonzerne verlieren, weshalb bereits ein härteres Vorgehen gegen die Datensammelwut der Unternehmen beschlossen worden sei.Das "normale Leben" scheine in China nach und nach wieder Einzug zu halten, weshalb Tencent auch von einem "sich normalisierenden" Nutzerverhalten spreche. Das sehr starke Momentum in der wichtigen Gaming-Sparte habe sich zuletzt sequentiell deutlich abgeschwächt, was aber auch dem Basiseffekt zuzuschreiben sei. Unterm Strich sei die Normalisierung der überproportionalen Wachstumsraten der Pandemie bedingten Lockdown-Phasen jetzt keine Überraschung. Des Weiteren müsse man festhalten, dass die Wachstumsraten - auch bei den bereinigten Ergebnissen - durchaus als sehr gut zu bezeichnen seien, wenngleich die Erwartungen teilweise noch etwas höher angesetzt gewesen seien. Mehr Bedenken erzeuge allerdings der regulatorische Druck der chinesischen Aufsichtsbehörden sowie das rigorose Vorgehen gegen die Macht der großen Tech-Giganten, was auch der Grund für die in den letzten Monaten tendenziell unterdurchschnittliche Kursentwicklung sein dürfte.Wenngleich zukünftig noch weitere Maßnahmen folgen dürften, so ist nach Erachten von Andreas Schiller ein guter Teil bereits im Kurs eingepreist, weshalb der Analyst der Raiffeisen Bank International AG seine bisherige "Kauf"-Empfehlung mit einem Kursziel von HKD 670 bestätigt. Das zugrundeliegende Kursziel basiere auf einem gemischten Multiple-Ansatz, wobei die verwendeten Zahlen auf den aktuellen Konsensschätzungen beruhen würden.Hinweis: Beim Handel der Aktien über die Börse Hong Kong könne es zu Restriktionen kommen. Die Alternative dazu sei der Erwerb von ADRs in Frankfurt. Der Kauf von ADRs unterliege neben dem Kursrisiko auch noch weiteren Risiken (u.a. Währungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiko). (Analyse vom 02.07.2021)