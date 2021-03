Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



26.03.2021



18,10 USD -11,10% (26.03.2021, 17:30)



US88034P1093



A2N7WQ



TME



Kurzprofil Tencent Music Entertainment:



Tencent Music Entertainment Group (ISIN: US88034P1093, WKN: A2N7WQ, NYSE Ticker-Symbol: TME), Chinas größtes Musikstreaming-Unternehmen, wurde Mitte 2016 gegründet. Tencent Music betreibt Musik-Apps QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music and WeSing. (26.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent Music Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Tencent Music Entertainment Group (ISIN: US88034P1093, WKN: A2N7WQ, NYSE Ticker-Symbol: TME) unter die Lupe.Die Aktien chinesischer Technologie-Konzerne würden auch am Freitag ihre Abwärtsbewegungen fortsetzen. An den New Yorker Börsen würden die Papiere von Tencent Music, Vipshop und Baidu mit teils kräftigen Abschlägen gehandelt.Seit Dienstag habe die Tencent Music Entertainment-Aktie knapp 44 Prozent an Wert eingebüßt, am Freitag habe das Minus zwischenzeitlich bei über zehn Prozent gestanden.Nach wie vor herrsche Verunsicherung unter den Anlegern, nachdem Pläne der chinesischen Regierung, ein Joint Venture mit den heimischen Tech- und Internet-Riesen zu bilden, um so Zugriff auf deren Kundendaten zu erhalten, bekannt geworden seien.DER AKTIONÄR bleibe mit Blick auf die langfristige Entwicklung der Unternehmen - trotz der momentanen Turbulenzen - grundsätzlich zuversichtlich.Anleger sollten eine Kursberuhigung abwarten und die jeweils im Magazin kommunizierten Stopps beachten, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2021)