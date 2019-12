Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

43,30 EUR +1,17% (18.12.2019, 12:40)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

377,60 HKD +1,72% (18.12.2019)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (18.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Der Phase-1-Deal, auf den sich China und die USA vergangene Woche geeinigt hätten, vertreibe bei den chinesischen Investoren die Sorgen. Großer Gewinner sei die Tencent-Aktie gewesen. Das Papier des chinesischen Tech-Riesen habe wichtige charttechnische Hürden durchbrochen.Neben dem Gesamtmarkt würden Tencent starke fundamentale Nachrichten antreiben. Am 13. Dezember habe die Tencent-Tochter Riot Games zwei neue Videospiele vorgestellt. Von den Spiele-Entwicklern, die für den Megahit "League of Legends (LoL)" verantwortlich seien, werde nicht weniger erwartet als ein weiteres Kracherspiel. Zudem wolle Tencent seine Super-App WeChat um zusätzliche Such-Funktionen erweitern. Auch nach Musik, Spielen und Online-Shops solle künftig innerhalb der App gesucht werden können. Damit würden die Nutzer nicht mehr das umfangreiche WeChat-Ökosystem verlassen und Tencent könne eigene Produkte besser platzieren.Das Momentum aus positivem Sentiment und starkem Newsflow könnte die Tencent-Aktie weitertragen. "Der Aktionär" rate die Gewinne laufen zu lassen und sehe das nächste Ziel bei der Marke von 400 HKD (Hongkong-Dollar), so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2019)Börsenplätze Tencent-Aktie: