Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

45,985 EUR +1,74% (04.03.2020, 16:54)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (04.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Mit "League of Legends" habe die Tencent-Tochter Riot Games einen echten Mega-Erfolg landen können. Ganze Stadien würden sich füllen, wenn Spieler aus aller Herren Länder in Teams gegeneinander antreten würden. Nach dem Riesenerfolg sei es aber lange Zeit ruhig um Riot Games geworden. Nun könnte das Unternehmen mit "Valorant" das nächste Ass im Ärmel haben. Es bleibe abzuwarten, ob "Valorant" ähnlich erfolgreich sein werde. Eins stehe allerdings fest: An den gigantischen Erfolg von "League of Legends" werde das neue Spiel wohl kaum anknüpfen können.Für den "Aktionär" bleibe Tencent als "Mutterschiff" unter den sozialen Netzwerken und Online-Games ein Standardinvestment im chinesischen Tech-Sektor. Die aktuelle Kursschwäche biete sich daher als optimale Einstiegsgelegenheit an, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:45,88 EUR +1,96% (04.03.2020, 17:11)