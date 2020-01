Börsenplätze Tencent-Aktie:



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (13.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Mit ordentlich Wucht habe Tencent am Montag den Widerstand bei 400 Hongkong-Dollar geknackt. Gehe die Rally jetzt weiter - oder sei die Luft bei der Tencent-Aktie raus?Vergangenen April hätten die 400 Hongkong-Dollar noch das vorläufige Hoch der Erholungsrally von Tencent markiert. Damals sei es die Erholung im wichtigsten Geschäftsfeld Gaming gewesen, das den von Regulierungen und Handelskrieg gebeutelten Aktienkurs wieder nach oben getrieben habe.Aktuell sei es die Annäherung der USA und China im Handelsstreit, welche die Aktie haussieren lasse und über die 400 Hongkong-Dollar hebe. Aber aufgepasst: Die 400 Hongkong-Dollar mögen zwar bezwungen sein, doch die Luft um die Hochs von Januar 2018 anzugreifen dürften der Tencent-Aktie fehlen.Die Tencent-Aktie dürfte jetzt nur noch aufgrund ihres starken Momentums weitersteigen - wahrscheinlicher sei eher eine kurze Konsolidierungspause auf dem aktuellen Niveau. Erst fundamentale Gründe sollten eine nachhaltige Rally jenseits der 400 Hongkong-Dollar-Marke ermöglichen. Lange müssten Anleger auf fundamentale Neuigkeiten jedoch nicht mehr warten - denn am 23. März veröffentliche Tencent seine Quartalszahlen.Bis dahin heißt es: Dabeibleiben, um auch künftig von den langfristig positiven Wachstumsaussichten auf dem chinesischen Medienmarkt zu profitieren, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link