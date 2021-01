Börsenplätze Tencent-Aktie:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (06.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Der US-Präsident Donald Trump nehme in den letzten Tagen im Amt noch einmal die Apps chinesischer Unternehmen ins Visier. Unter den Apps, denen Geschäfte in den USA verboten werden sollten, seien auch Anwendungen von Alibaba und Tencent.Trump habe am Dienstag per Erlass Geschäfte mit den Apps Alipay von Alibaba sowie QQ Wallet, Tencent QQ und WeChat Pay vom Tech-Riesen Tencent untersagt, aber mit dem üblichen Aufschub von 45 Tagen. Anleger sollten jedoch nicht in Panik ausbrechen, denn am 20. Januar werde Trump mit der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden nicht mehr Präsident sein. Dann werde es also Bidens Regierung zufallen, die Order auszuführen oder aufzuheben.Zudem habe Trump bereits im Sommer versucht, durch Verbote einen Verkauf des US-Geschäfts der populären Video-App TikTok an US-Unternehmen zu erzwingen und sei damit gescheitert. US-Richter befanden, dass Trumps Regierung keine ausreichende rechtliche Grundlage für ihr Vorgehen gehabt habe. Die TikTok-Verbote lägen deshalb auf Eis.Der Markt sehe in dem Trump-Getöse keine Gefahr für die Geschäfte von Alibaba und Tencent. Investierte Anleger sollten die Füße stillhalten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link