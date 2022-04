Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

353,60 HKD -0,95% (11.04.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Tencent-Aktie:

46,90 USD +0,21% (11.04.2022, 19:01)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (11.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Seit vergangenem Juli sei in China die Monetarisierung von neuen Videospielen gestoppt worden. Betroffen davon seien auch die großen chinesischen Gaming-Konzerne Tencent und NetEase , die unter den brutalen Maßnahmen ordentlich an Wachstumspotenzial einbüßen würden. Laut einem Bericht von Reuters könnte die Blockade jetzt jedoch endlich vorbei sein.Denn die chinesische Regulierungsbehörde habe am Montag die Monetarisierung von 45 Spielen zugelassen. Zwar seien auf der Liste keine Titel von Tencent oder NetEase - dennoch habe die Genehmigung Signalwirkung. Unter den zugelassenen Spielen seien jedoch Titel anderer börsennotierter Konzerne wie BAIDU oder iDreamSky Die Aktie von Tencent habe im deutschen Handel mit einem kräftigen Plus reagiert, das die Verluste vom frühen Morgen auf einen Schlag habe wettmachen können. Zuletzt habe das Papier des chinesischen Gaming-Giganten 1,1 Prozent im Plus bei 43,79 Euro notiert. Für die ADRs von NetEase sei es im frühen US-Handel ebenfalls stark nach oben gewesen. Zuletzt hätten die Papiere rund 3,1 Prozent im Plus auf 95,92 Dollar notiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:43,37 EUR +0,39% (11.04.2022, 20:02)