Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 503,00 Outperform Macquarie Research Wendy Huang 19.03.2019 404,00 Buy HSBC Binnie Wong 12.03.2019 395,00 Buy GF Securities - 05.03.2019 400,00 Buy Instinet Jialong Shi 04.03.2019 413,00 Buy Citigroup Alicia Yap 21.02.2019 405,00 Buy Jefferies & Co. Karen Chan 13.02.2019 411,00 Outperform Credit Suisse Thomas Chong 11.02.2019 375,00 Overweight J.P. Morgan Alex Yao 11.02.2019 390,00 Buy CFSG Tony Cheung 08.02.2019 375,00 Buy Guotai Junan Securities Jason Zhou 28.01.2019 370,00 Overweight Morgan Stanley Grace Chen 25.01.2019 50,00 USD Overweight Barclays Gregory Zhao 23.01.2019 380,00 Buy Daiwa Capital Markets John Choi 02.01.2019 345,00 Neutral Mizuho Securities USA James Lee 13.12.2018 408,00 Buy UOB Kay Hian Julia Pan 29.11.2018 440,00 Buy CLSA Elinor Leung 16.11.2018 546,00 Buy Goldman Sachs Piyush Mubayi 16.11.2018



Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

41,35 EUR -0,17% (19.03.2019, 22:26)



Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

41,56 EUR +0,29% (19.03.2019, 19:10)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

370,00 HKD +0,33% (19.03.2019)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (20.03.2019/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 546,00 oder 345,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tencent-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tencent Holdings Ltd. wird am 21. März die Zahlen zum 4. Quartal 2018 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tencent-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Wendy Huang, Analystin von Macquarie Research, und liegt bei 503,00 HKD. Der Titel wurde in der Aktienanalyse vom 19. März unverändert mit "outperform" eingestuft. Die Cloud Streaming-Services von Tencent Holdings Ltd. könnten das Unternehmen dazu treiben, weitere Cross-Plattform-Spiele zu entwickeln und eine nahtlose Spieleerfahrung auf jeglichen Geräten zu ermöglichen. Die technologische Infrastruktur und das Design der Spiele seien Schlüsselelemente für Cloud Services. Angesichts des Status als Pioniers bei Cloud- und offenen Plattformen werde von Tencent erwartet, dass der Einfluss in der Content-Ökologie verbreitert werde.Die niedrigste Kursprognose für Tencent kommt von James Lee von Mizuho Securities USA. Der Analyst nimmt in der Aktienanalyse vom 13. Dezember 2018 die Coverage des Titels mit einem "neutral"-Rating und einem Kursziel von 345,00 HKD auf. Im Rahmen einer Branchenstudie zum asiatischen Internetsektor würden sich die Analysten von Mizuho Securities USA hinsichtlich des e-Commerce-Wachstums in China optimistisch gestimmt zeigen. Auf lange Sicht hin sei Tencent Holdings Ltd. gut aufgestellt um in den Bereichen Gaming, Advertising, Payments und Commerce Erfolg zu haben. Kurzfristige regulatorische Probleme und Schwächen im makroökonomischen Umfeld würden aber für Unsicherheiten sorgen, so der Analyst James Lee.Nach einem schwachen Börsenjahr 2018 zählt Tencent seit dem Jahreswechsel wieder zu den Top-Performern, berichtet Martin Weiss von "Der Aktionär". Der Kursanstieg seit Anfang Januar: Rund 20% (seit dem Tief Ende Oktober betrage das Plus sogar 45%!). Der Kursanstieg sei größtenteils auf eine mögliche Einigung im Handelsstreit zurückzuführen und weniger auf die operativen Entwicklung. Die Verzögerung bei der Einführung neuer Spiele in China dürfte aber Spuren bei Tencent hinterlassen haben und noch immer sei der Party-Shooter Fortnite außen vor.Tencents Q4-Zahlen könnten für eine Enttäuschung gut sein und es sei nicht absehbar, ob ein positiver Ausblick die Börse darüber hinwegblicken lasse. Investierte Anleger sollten überlegen, zur Absicherung erzielter Gewinne eine Teilposition zu verkaufen, so Martin Weiss in einer Aktienanalyse vom 18. März.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tencent-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tencent-Aktie auf einen Blick: