Tradegate-Aktienkurs Temenos-Aktie:

96,50 EUR +2,77% (26.02.2018, 09:32)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Temenos-Aktie:

112,00 CHF +4,48% (26.02.2018, 09:40)



ISIN Temenos-Aktie:

CH0012453913



WKN Temenos-Aktie:

676682



Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TE8N



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TEMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TMNSF



Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (26.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.Strategische Überlegungen der vorgeschlagenen Fidessa-Übernahme: Die strategischen Überlegungen seien nach Ansicht des Analysten überzeugend. Temenos habe die Gelegenheit, eine moderne, Asset-übergreifende "Front-toback"-Capital-Markets-Suite auf Basis der marktführenden Kapitalmarktsoftware von Fidessa zu schaffen. Die Ergebnisse der VorOrt-Untersuchung des Analysten würden zeigen, dass die preisgekrönte Software von Fidessa hoch angesehen werde und eine hohe Qualität aufweise. Aus technologischer Perspektive stelle Spiliopoulos fest, dass Fidessa eine auf Komponenten basierende Architektur beinhalte, ähnlich wie das, was Temenos bereits in Betrieb habe.Sollte das kürzlich erfolgte Umsatzwachstum von Fidessa Anlass zur Sorge geben? NEIN: Das Umsatzwachstum von Fidessa im Geschäftsjahr 2017 von 3% in Lokalwährung (7% ausgewiesen) erscheine bescheiden. Nach Ansicht des Analysten könnte das Umsatzwachstum mit Temenos als Eigentümer leicht auf mindestens das erwartete CAGR 2021 von 8% angehoben werden, indem die folgenden Maßnahmen umgesetzt würden: 1) Disziplinierte Umsetzung des bewährten umsatzorientierten Modells von Temenos; dies dürfte zu einem markanten Anstieg der Umsatzproduktivität führen; 2) Preisdisziplin: Spiliopoulos glaube, Temenos könnte strengere Richtlinien bezüglich Diskontierung durchsetzen.Die drei von Spiliopoulos ausgearbeiteten Szenarien würden zeigen, dass die vorgeschlagene Übernahme von Fidessa erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktionäre von Temenos bedeute und dass es plausible und erprobte Möglichkeiten gebe, um das Umsatzwachstum von Fidessa rasch zu beschleunigen. Der Analyst beziehe sein BASIS-Szenario in seine Bewertung ein und sei dabei sehr zuversichtlich. Folglich erhöhe er das Kursziel von CHF 130 auf CHF 166. Es setze sich zusammen aus CHF 142 für Temenos auf eigenständiger Basis und CHF 24 aus der Fidessa-Übernahme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Temenos-Aktie: