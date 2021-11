12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Telekom Austria AG:



Die Telekom Austria AG (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. (04.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Telekom Austria (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, NASDAQ OTC-Symbol: TKAGY) weiterhin zu kaufen.Die Telekom Austria habe am 19. Oktober die Q3-Ergebnisse präsentiert und erneut ein starkes Zahlenwerk vorgelegt. Es sei das beste Quartal seit mehr als zehn Jahren gewesen und habe die Analysten- und die Konsensschätzungen um 3% bzw. 5% übertroffen, wobei das bereinigte EBITDA mit EUR 501 Mio. (+8,4% im Vergleich zum Vorjahr) den höchsten Wert seit dem dritten Quartal 2008 erreicht habe. Der Nettogewinn habe die Erwartungen um 17% übertroffen, was neben dem besser als erwarteten Betriebsergebnis auch auf geringere Abschreibungen und Steuern zurückzuführen sei. Die positiven Trends der letzten Quartale hätten sich fortgesetzt, die Umsatzerlöse des Konzerns seien um 5,5% im Jahresvergleich gestiegen, wobei die Serviceumsätze in allen Märkten sowohl im Mobilfunk, als auch im Festnetz zugenommen hätten. Abgesehen von dem moderaten Wachstum in Slowenien (+1,1%) seien die Serviceumsätze in den restlichen CEE-Märkten mit sehr starken Zuwachsraten zwischen 9,4% in Weißrussland und 14,6% in Serbien und Nordmazedonien gestiegen. In Österreich seien die Dienstleistungsumsätze um 4,1% gestiegen.Auf Basis des starken Q3 habe die Telekom die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 auf +3 bis 4% (versus +2 bis 3% zuvor) erhöht. Maurer erwarte einen Umsatz von ca. EUR 4,74 Mrd. und erhöhe infolge der starken Ergebnisse der vergangenen beiden Quartale seine EBITDA-Prognose um 4% auf EUR 1,774 Mrd.Das Unternehmen arbeite an der Entwicklung von neuen Möglichkeiten, um mehr Nutzen aus ihren Sendemasten zu ziehen und verweise dabei auf einen verstärkten Fokus auf Effizienzsteigerungen und die Erhöhung der Vermietungsquoten, was sich nach Ansicht des Analysten positiv auswirken dürfte. Heimische Medien hätten über ein mögliches Outsourcing oder den Verkauf der Funkmasten berichtet, da eine eigene Gesellschaft gegründet worden sei, die das Geschäft in Österreich und den CEE-Ländern in einer Unternehmung bündle. Im jüngsten Conference-Call habe das Management keine Option ausgeschlossen.Nachdem die Ergebnisse des Q2 und Q3 die Erwartungen von Maurer übertroffen hätten, hebe der Analyst seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2021e an. Für die kommenden Jahre habe er seine Ergebnisschätzungen ebenfalls nach oben angepasst. Obwohl Maurer davon ausgehe, dass das derzeit sehr starke Momentum etwas nachlassen werde, sei der Analyst der Meinung, dass das zu erwartende Gewinnniveau in den Jahren 2021-23e eine höhere Bewertung rechtfertige. Die Aktie notiere mit einem Bewertungsabschlag von ca. 15 bis 25% im Vergleich zu den Mitbewerbern, was in Kombination mit den weiterhin starken operativen Trends in den Kernmärkten der Telekom und der Aussicht auf höhere Beiträge aus dem Funkmastengeschäft ausreichend Aufwärtspotenzial bieten sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.