Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (21.05.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Bereinigt um Währungs- und Sondereffekte habe Telefónica in allen Märkten operatives Wachstum gezeigt und den Konzerngewinn - auch dank der neuen Bilanzierungsregelungen (IFRS 16) ordentlich steigern können. Der Konzern habe in Q1 2019 einen Umsatz von EUR 11,979 Mrd. erzielt. Organisch, bereinigt um Portfolio- und vor allem Wechselkurseffekte, habe dies einem Anstieg um 3,8% (berichtet: -1,7%) entsprochen. Dank einer positiven Cashflow-Entwicklung und jüngster Unternehmensverkäufe komme das Unternehmen auch beim Schuldenabbau gut voran.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Telefónica-Aktie mit einem Kursziel von EUR 11,00. (Analyse vom 21.05.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Telefónica S.A.": Keine vorhanden.Börsenplätze Telefónica-Aktie: