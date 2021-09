Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

4,1545 EUR -0,23% (17.09.2021, 12:15)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (17.09.2021/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Analyst Carl Murdock-Smith von der Privatbank Berenberg:Carl Murdock-Smith, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF), senkt aber das Kursziel von 4,80 auf 4,70 Euro.Er habe seine Schätzungen für das Geschäft des spanischen Konzerns in der Heimat etwas nach unten revidiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Murdock-Smith bleibe jedoch für das kommende Jahr optimistisch und halte die Markterwartungen für zu skeptisch. (Analyse vom 17.09.2021)Börsenplätze Telefónica-Aktie:XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:4,136 EUR -0,46% (17.09.2021, 11:52)