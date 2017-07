Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

9,674 EUR -0,89% (28.07.2017, 22:25)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (30.07.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie von Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Der spanische Telekom-Konzern habe im zweiten Quartal vom wachstumsstarken Brasilien- und Lateinamerikageschäft profitiert, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Q2-Zahlen seien überwiegend erfreulich ausgefallen. Zudem sei der Umsatzausblick für 2017 angehoben worden. Die Telefónica-Aktie bleibe attraktiv bewertet und biete eine solide Dividendenrendite.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Telefónica-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 12 Euro bekräftigt. (Analyse vom 28.07.2017)XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:9,632 EUR -1,88% (28.07.2017, 10:53)