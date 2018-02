XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

8,098 EUR +0,75% (26.02.2018, 10:13)



Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

8,081 EUR +0,37% (26.02.2018, 11:09)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (26.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Bettina Deuscher, Investmentanalystin von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des spanischen Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) weiterhin zu kaufen.Spaniens führender Incumbent habe mit guten Zahlen zum Schlussquartal die Analystenprognosen übertroffen und habe für das abgeschlossene Geschäftsjahr mit organischen Zuwachsraten beim Umsatz und EBITDA sowie deutlichen Fortschritten bei der Entschuldung (Net Debt -9% yoy) eine insgesamt solide Bilanz gezeigt. Die Steigerung des Cash Flows habe aus der ergebnisbedingten Verbesserung sowie einmaligen Mittelzuflüssen aus Asset-Verkäufen, vor allem dem Anteilsverkauf von Telxius resultiert. Im Schlussquartal hätten zum organischen Wachstum mit +4,8% yoy ausschließlich UK und Hispanoamerica zum Erlöswachstum beigetragen, während Brasil moderat zugelegt habe, Deutschland leichte Einbußen habe hinnehmen müssen (-1,6% yoy) und sich die Umsätze auf dem spanischen Heimatmarkt lediglich stabil entwickelt hätten.Ergebnisseitig hätten alle Segmente organische Zuwachsraten gezeigt, mit Ausnahme von Spanien. In Spanien sei die stabile EBITDA-Entwicklung in Q4 hervorzuheben, der drei Quartale mit rückläufigen Ergebnissen vorangegangen seien (Q3: -3,4% yoy, Q2: -1,5%, Q1: -2,4% yoy). In Deutschland hätten weiterer Kostensenkungen zu einer deutlichen EBITDA-Margensteigerung im Vergleich zum Vorquartal (26,4%, Vq.: 24,7%) geführt. Kumuliert und auf Jahressicht habe sich eine stabile Entwicklung des Umsatzes gezeigt, auf organischer Basis habe ein Erlöswachstum um 3,4% yoy realisiert werden können. Damit sei das im Juli 2017 angehobene Unternehmensziel übertroffen worden. Das EBITDA habe 16.187 Mio. EUR betragen (EBITDA-Marge + 0,6%-Punkte auf 31,1% verbessert). Die Entschuldung habe weitere Fortschritte gemacht, u.a. unterstützt durch den Telxius-Deal.Für 2018 werde ein positiver Ausblick vergeben. Es sei eine stabile Dividende (0,40 EUR/Aktie) geplant; Auszahlung in zwei Teilbeträgen (Dezember 2018, Juni 2019). DCF-Modell basiert ermittle der Analyst ein unverändertes Kursziel von 12 EUR je Aktie. Die Risiken würden vor allem Währungs- u. Länderrisiken (Lateinamerika, Spanien) sowie M&A-Risiken (vor allem UK) umfassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Telefónica-Aktie: