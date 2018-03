Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (21.03.2018/ac/a/a)



Mathieu Robilliard, Maurice Patrick, Daniel Morris und Simon Coles, Analysten von Barclays, senken in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des spanischen Telekommunikationsanbieters Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) von 9,30 auf 9 Euro.Telefónica werde 2018 zwar organisch solide wachsen, aber auch negative Währungseffekte zu spüren bekommen, so die Analysten in einer am Montag veröffentlichten Studie. Sie hätten ihre EPS-Schätzungen nach unten revidiert. Die Aktie des spanischen Telekommunikationsanbieters sei günstig bewertet.Mathieu Robilliard, Maurice Patrick, Daniel Morris und Simon Coles, Analysten von Barclays, habe in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum für die Telefónica-Aktie bestätigt und das Kursziel von 9,30 auf 9 Euro reduziert. (Analyse vom 20.03.2018)