Kurzprofil Teladoc Health Inc.:



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) unter die Lupe.Der Kurs der Teladoc Health-Aktie versuche sich an einer Stabilisierung. Während Analysten nach dem Zahlen-Schock den Daumen senken oder zumindest ihre Kursziele deutlich nach unten anpassen, hätten die Ark-Fonds von Cathie Wood beherzt nachgekauft. Außerdem habe sich Wood inzwischen zur Situation rund um den E-Health-Hoffnungsträger geäußert.Wood verweise im Interview mit "CNBC" zunächst darauf, dass die Zahlen nur eine Momentaufnahme seien: "Sehr hartes Quartal - vor allem für Anleger, die quartalsorientiert sind." Ark selbst habe bekanntlich einen Fünfjahreshorizont.Was Wood nicht sage: Die Teladoc Health-Aktie sei seit mehr als einem Jahr in einem krassen Abwärtstrend und habe inzwischen fast 90 Prozent verloren.Dann relativiere Wood die enttäuschenden Aussichten: Zwar finanziere Venture Capital derzeit in einigen Nischen neue Rivalen von Teladoc, daher habe Teladoc momentan beim Geschäft mit Endkunden zu kämpfen. Bei Ark gehe man aber davon aus, dass sich Teladoc in den Vereinigten Staaten "zum Rückgrat im Healthcare-Information-Bereich" entwickeln werde.Mit Blick auf die kommenden fünf bis zehn Jahre sei Teladoc definitiv ein "Killer" im Healthcare-Sektor.Die Aussagen von Cathie Wood würden nicht überraschen. Was sollte sie auch sonst sagen? Schließlich sei Teladoc nach Tesla die zweitgrößte Position in den Ark-Fonds. Das Problem: So genannte "Story-Stocks", also Aktien, deren Kurse hauptsächlich von schönen Geschichten und der damit verbundenen Zukunftsfantasie getrieben würden, seien im aktuellen Markt kaum gefragt. Immerhin sehen Anleger dieser Tage aber eine Gegenbewegung nach dem großen Absturz, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2022)