Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor allem dank starker Gewinne am Freitag konnten die Aktienbörsen weltweit die vergangene Woche im Plus beenden, so Thorsten Strauss von der NORD/LB.Beide großen Themen würden die Börsen aber voraussichtlich auch in der nächsten Zeit noch beschäftigen, denn alle Verhandlungsergebnisse könnten nur Zwischenschritte auf dem Weg zu endgültigen Lösungen der tief greifenden Probleme sein. Kurzfristig dürfte sich mit der beginnenden Berichtssaison der Fokus der Anleger wieder stärker auf die Geschäftsentwicklung der Unternehmen verschieben. Hier herrsche zwar angesichts der andauernden konjunkturellen Schwächephase nicht allzu viel Optimismus bei den Anlegern, aber dafür gebe es mehr Spielraum für positive Überraschungen.Auf der Agenda stünden in der neuen Woche auch wieder einige interessante Wirtschaftsdaten. Dabei würden die Börsianer vor allem auf die ZEW-Konjunkturerwartungen am Dienstag und die US-Einzelhandelsumsätze am Mittwoch schauen. Das auch am Mittwoch zur Veröffentlichung kommende Beige Book, der Konjunkturbericht der US-Notenbank FED, dürfte ebenfalls besondere Beachtung finden, weil es Anhaltspunkte für den geldpolitischen Kurs der FED liefern könnte. Die derzeit gute Stimmung an den Börsen könnte die führenden Aktienindices noch ein Stückchen höher tragen. Mit Blick auf die weiter bestehenden Risiken und Unsicherheiten sowie die aktuellen Bewertungen bleibe der Spielraum dafür bei zunehmendem Rückschlagpotenzial jedoch begrenzt. (Ausgabe 42 vom 14.10.2019) (14.10.2019/ac/a/m)