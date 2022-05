Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 2,9% konsolidiert. Er habe bei 31.262 Punkten geschlossen. Unter Druck seien insbesondere die Konsum-Sektoren gewesen: nichtzyklischer Konsum habe 8,6% verloren und zyklischer Konsum 7,4%. Große Einzelhändler, wie Walmart, Target und Ross Stores hätten schwache Quartalszahlen bei gleichzeitig vorsichtigem Ausblick für das nächste Quartal veröffentlicht, aufgrund zunehmenden Kostendrucks. Cisco, Applied Materials oder Deere hätten Lieferketten-Probleme als Ursache für schlechte Quartalszahlen genannt. Die makroökonomische Nachrichtenlage sei durch die Bank negativ gewesen, gleich ob aus dem Verarbeitenden Gewerbe, vom Arbeitsmarkt oder vom Immobiliensektor.



Aus technischer Sicht sei es definitiv enttäuschend, dass der Dow Jones aus dem guten markttechnischen Set-up in den letzten Wochen nicht habe profitieren können. Das düstere Makro-Bild belaste einfach zu sehr, sodass sich Erholungen bisher auf einzelne Tage beschränken würden. In der vergangenen Woche habe der Dow Jones sogar ein neues Verlaufstief mit 30.638 Punkten erreicht - ein Niveau, auf dem er zuletzt im März 2021 notiert habe. Dennoch bestehe aus Sicht der Analysten nach wie vor die Chance für den Dow Jones doch noch eine Gegenbewegung nach oben zu starten.



Ein realistisches Kursziel stelle nach wie vor das Erreichen der 38-Tage-Linie dar, die aktuell bei 33.500 Punkten verlaufe, aber fallend sei. Berücksichtige man den Zeitfaktor, dann könnte eine mögliche Erholung zunächst bis in den Bereich von 33.145 Punkten verlaufen (Verlaufstief von Ende Januar 2022). Aus Sicht der Analysten überwögen nach wie vor die Chancen zum aktuellen Zeitpunkt, aufgrund einer überverkauften Marktsituation und eines sehr pessimistischen Sentiments seitens der Marktteilnehmer, was als Kontraindikator zu sehen sei.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 153,59%-Punkten. Seit dem Kontrakttief vom 09. Mai bei 150,59%-Punkten habe sich der Bund-Future etwas erholen können. Am europäischen Rentenmarkt seien zuletzt die Papiere Italiens und Griechenlands abverkauft worden. Der Spread italienischer Staatsanleihen zu Bund-Anleihen sei so stark an wie zuletzt am 10. März gestiegen. US-Treasuries stünden heute unter Verkaufsdruck, nachdem sie zuletzt drei Tage in Folge zugelegt hätten.



Für die kommenden Tage würden die Analysten eine Entscheidung über die kurzfristige Richtung beim Bund-Future erwarten. Aktuell notiere dieser innerhalb des Korrekturtrends seit dem 07. März (153,91%-Punkten) und dem kurzfristigen Aufwärtstrend seit dem 09. Mai (152,49%-Punkten). Beide Trendlinien schneiden sich am 26. Mai, sodass wir uns entweder weiter erholen oder das Kontrakttief testen und nach unten durchbrechen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.



Die Stimmung der Investoren sei derzeit sehr negativ. Oftmals handle es sich um einen Kontraindikator. Zum deutlichen Erhöhen der Aktienquoten sei es vermutlich noch zu früh, mutige Anleger könnten erste Positionen aber durchaus aufbauen. (23.05.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ging am Freitag bei 13.982 Punkten aus dem Handel und schloss die Woche mit einem leichten Minus von 46 Punkten ab, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Interessanter sei jedoch die Handelsspanne innerhalb der letzten fünf Börsentage. Der DAX habe erneut die Südseite getestet und mit 13.684 Punkten ein Wochentief verzeichnet. Auf der Oberseite sei der DAX kurzzeitig über den Korrekturtrend seit Anfang April bei 14.152 Punkten (Stand Freitag) gestiegen und habe mit 14.226 Punkten sein Wochenhoch erreicht. Allerdings sei der Ausflug über den Abwärtstrend nur von kurzer Dauer gewesen. Je nach Vorgaben der Wall Street habe der DAX nachgezogen.Heute Morgen würden die Futures auf einen freundlichen Wochenstart hindeuten. Die in der letzten Woche genannten Marken (200-Wochen-Linie bei 13.182 Punkten) sowie das Corona-Tief bei 12.942 Punkten würden im aktuellen Umfeld den möglichen Boden der seit Jahresanfang in Gang befindlichen Korrektur bilden. Auf der Oberseite gelte es den Korrekturtrend seit Anfang April nachhaltig zu überwinden. Für diesen Fall könnte der DAX rasch Richtung 14.500 Punkte marschieren. Hier würden sich neben einer Reihe von Hoch/Tief-Punkten auch die fallende 90-Tage-Linie (14.492 Punkte) befinden.Des Weiteren sei der Volatilitätsindex "VStoxx" für den EURO STOXX 50 wieder unter die 30 Punktemarke gefallen. Im vorbörslichen Handel deute sich zunächst ein freundlicher Wochenstart an. Resümierend lasse sich festhalten, dass sich der EURO STOXX 50 im stark überverkauften Bereich befinde und weitere Verkaufswellen geringer ausfallen sollten. Die kürzlichen Gegenbewegungen hätten aber wiederum wenig Schwung gehabt, sodass die Käufernachfrage zurückhaltend sei und von einer volatilen Seitwärtsbewegung auszugehen sei.