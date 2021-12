Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 4.199 Punkten aus dem Handel gegangen. Der Index habe im Vergleich zur Vorwoche 119 Punkte oder 2,91% abgewonnen. In den letzten Handelstagen habe der Index sogar bis 4.288 Punkte ansteigen können, ehe Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Aktuell notiere der Index zwischen den gleitenden Durchschnitten (38- und 90-Tage). Ein Ausbruch über 4.259 Punkten würde letztendlich Spielraum bis zu den Hochs aus dem November bei rund 4.400 Punkten eröffnen. Auf der Unterseite müsse die 200-Tage-Linie bei 4.095 Punkten halten, ansonsten würden Verluste bis zum Oktober-Tief bei 3.965 Punkten drohen.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um stattliche 4,0% zugelegt. Er habe bei 35.971 Punkten geschlossen. Das hier genannte Kursziel von 35.629 Punkten (Verlaufshoch von Mitte August) sei somit noch übertroffen worden. Dieses Level habe der Dow Jones bereits nach zwei Handelstagen überschritten. Alle Sektoren hätten ein deutliches Plus erzielen können, am besten habe sich Technologie (+6%) entwickelt. Objektiv betrachtet seien die US-Märkte nur die ersten beiden Handelstage stark gewesen, danach habe sich eine gewisse Lethargie abgezeichnet. Dies gelte es zu beobachten, denn man habe vor einer Woche ein sehr gutes Kaufsignal erhalten, und wenn die US-Indices nach zwei starken Tagen unter der Oberfläche bereits würden zu erodieren beginnen, dann sei das aus Sicht der Analysten ein Warnsignal.



Noch habe der Dow Jones technischen Rückenwind, aber im fortgeschrittenen Verlauf der aktuellen Woche sollten die kurzfristigen Indikatoren bereits wieder überkauftes Terrain erreichen. Die Analysten würden deshalb noch Potenzial in dieser Woche für weitere Kursgewinne sehen, aber es wäre dringend wünschenswert, dass die Aufwärtsbewegung von mehr Aktien unterstützt werde. Eine Konsolidierungsphase sollte die Marktteilnehmer noch nicht nervös machen, denn die Vorsicht der Anleger und der Optionsmärkte würden signalisieren, dass die Rally noch weiteres Potenzial habe. Ein Retest des Bereichs von 35.000 Punkten sollte als Kaufgelegenheit in Betracht gezogen werden. Neue Allzeithochs würden die Analysten als durchaus realistisch ansehen. Das bisherige sei Anfang November mit 36.565 Punkten erreicht worden.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 174,18%-Punkten. Nachdem Mitte der letzten Woche mit 175,02%-Punkten erstmals Kurse oberhalb der 175er Marke erreicht worden sei, hätten analog zur Erholung an den Aktienmärkten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Am europäischen Rentenmarkt seien zuletzt nur noch italienische Staatsanleihen gesucht gewesen, während bei Anleihen aus dem Kern der Eurozone leichtes Verkaufsinteresse vorgeherrscht habe. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe notiere bei -0,36%. Die Analysten würden von einer anhaltenden Volatilität am Rentenmarkt ausgehen, zumal diese Woche insgesamt 20 Notenbanken geldpolitische Beschlüsse fassen würden.



Noch würden die Anleger die Nachrichten zu Omikron und den steigenden Inflationsdaten negieren. Wie lange sich die Aktienmärkte diesem Druck entziehen könnten, bleibe abzuwarten. Die Analysten würden daher vorsichtig positioniert bleiben. (13.12.2021/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von den Hochs Ende November bis zum Monatsultimo November knapp 1.400 Punkte einbüßte, ging es in der letzten Handelswoche wieder spürbar nach oben, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX habe 453 Punkte oder knapp 3% gewonnen. Meldungen, nachdem die Omikron-Variante des Corona-Virus vielleicht doch nicht so krankmachend sei, habe für eine Kaufwelle gesorgt. Dabei seien die anhaltend hohen Inflationswerte aus den USA und zuletzt die sich zuspitzende Immobilienkrise in China mehr oder weniger negiert worden. Erst zum Wochenschluss hätten leichte Gewinnmitnahmen eingesetzt. In der heutigen Eröffnung würden die positiven Vorgaben aus Asien für einen freundlichen Start sorgen. Dennoch bleibe abzuwarten, ob die Belastungen aus Omikron in Verbindung mit der bevorstehenden FED-Sitzung und einer möglichen Änderung der Geldpolitik die Euphorie nicht bremse.Sollte der Schwung der letzten Tage nicht verpuffen, wäre ein schneller Anstieg über die Widerstände bei 15.840/15.857 Punkten notwendig. Dann bestünde weiteres Aufwärtspotenzial bis 16.290 Punkte. Auf der Unterseite müsse ein Rutsch unter 15.100 Punkten unbedingt vermieden werden, ansonsten würden massive Kursverluste bis in den Bereich um 14.200 Punkten drohen.