Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibe nach der Korrektur weiter intakt, da die wichtige 4.000er Marke gehalten worden sei und die Unterstützung bei 3.950 Punkte gegriffen habe. Nichtsdestotrotz habe sich der kurzfristige Schwankungskorridor ausgeweitet, sodass ein Abkippen in Richtung 3.900 Punkte möglich erscheine, bevor die 4.050 Punktemarke in Angriff genommen werden könne. Die letzte Aprilwoche erweise sich aus Berichtssaison-Perspektive insbesondere in den USA als sehr ereignisreich, da alle Big Tech Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und Alphabet berichten würden.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche leicht um 0,5% konsolidiert. Er habe dennoch mit einem Schlussstand von 34.043 Punkten über der 34.000er Marke schließen können. Die Nachricht, dass US-Präsident Biden über eine Erhöhung der Kapitalertragssteuer für Gutverdiener mit einem Einkommen von über 1 Mio. US-Dollar/Jahr nachdenke, habe am Donnerstag für Kursverluste gesorgt. Im Raum stehe eine annähernde Verdopplung, von derzeit 20% auf 39,6%. Zusätzliche individuelle Steuern kämen noch obendrauf. Die größten Verluste in der Vorwoche habe man im Energiesektor (-1,8%) und bei zyklischen Konsumwerten (-1,2%) gesehen, während der Gesundheitssektor mit 1,8% der beste Sektor auf Wochenbasis gewesen sei.



Der Dow Jones scheine aktuell im Bereich von 33.700 Punkten gut unterstützt zu sein, dort habe in der Vorwoche der Verkaufsdruck regelmäßig ausgetrocknet. Die Analysten würden in dieser Woche noch etwas Luft für Kursgewinne sehen, aber sie würden zur Vorsicht raten. Die Marktcharakteristik der US-Börsen sei hinter den Kulissen nicht so robust, wie es oberflächlich betrachtet aussehe. Der Dow Jones befinde sich zwar nach wie vor stabil in seinem Aufwärtstrend, der sich seit den März-Tiefs des letzten Jahres herleiten lasse. Es würden sich aktuell jedoch Ermüdungserscheinungen an den US-Märkten zeigen, die eine Konsolidierung aus unserer Sicht wahrscheinlich mache. So sollte es im Mai beim Dow Jones zu einem Test der unterstützenden 50-Tage-Linie (aktuell bei 32.727 Punkten) kommen und im weiteren Verlauf zu einem Test des oben genannten Trendkanals (aktuell etwas über 32.200 Punkten und steigend).



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 170,81%-Punkten. Die letzte Woche hätten Europas Rentenmärkte mit einem seitwärts gerichteten Verlauf beendet. Aktuell verlaufe der Bund-Future nahe des seit Ende Januar bestehenden Abwärtstrends (aktuell bei 170,77%-Punkten). Darunter finde sich eine horizontale Unterstützungslinie bei 170,52%-Punkten. Ein Unterschreiten dieser Marke hätte wohl Abgaben bis an die Marke von 170%-Punkten zur Folge. Insgesamt würden die Analysten eine vorsichtige Haltung einnehmen, zumal die EZB schwierige Verhandlungen hinsichtlich des Bondankauftempos in ihrer Juni-Sitzung erwarte.



In der vergangenen Woche habe die Aufwärtsdynamik der internationalen Indices deutlich nachgelassen. Dabei hätten die Trends aber gehalten werden können. Aktuell würden die Analysten gute Chancen auf eine Wideraufnahme der kurzzeitig unterbrochenen Aufwärtstrends sehen. (26.04.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der letzten Woche konsolidierte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf hohem Niveau, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX habe 180 Punkte oder 1,17% verloren. Obwohl die zwischenzeitliche Schwäche dazu geführt habe, dass die Unterstützungen auf der Unterseite kurzzeitig unterschritten worden seien, sei der DAX zum Handelsschluss am Freitag mit einer freundlichen Tendenz ins Wochenende gegangen. In der heutigen Eröffnung starte man mit einem leichten Plus, dank positiver Vorgaben der asiatischen Märkte. Insgesamt stehe der DAX vor richtungsweisenden Tagen. Da die technischen Indikatoren teils vor Verkaufssignalen stünden (MACD), sollte der positive Start in die neue Woche anhalten, ansonsten drohe ein weiterer Test der eher schwachen Unterstützungen. Diese würden sich bei 15.250, 15.144 sowie 15.072 Punkten finden. Auf der Oberseite würden sich Widerstände bei 15.328/15.338 Punkten sowie bei 15.502/15.515 Punkten ausmachen lassen.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 4.013 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht -0,47% nachgegeben. Nach einer turbulenten Vorwoche, in der die Unterstützung bei 3.950 Punkten getestet worden sei, habe die Woche versöhnlich abgeschlossen werden können. Die zyklischeren Banken- und Automobilsektoren hätten vergangene Woche mit ca. -3,20% am stärksten nachgegeben und der wachstumsorientierte Technologiesektor (+0,86%) habe die höchste Sektorenperformance erzielt. Aus technischer Perspektive sei die Konsolidierungsbewegung im EURO STOXX 50 positiv zu beurteilen, da wie letzte Woche am RSI angemerkt, deutliche Überhitzungssignale zu erkennen gewesen seien.