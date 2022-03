Charttechnisch betrachtet, sei der negative Trend weiterhin in Takt, da die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie durchbrochen habe. Die Abwärtsdynamik habe jedoch nach der fulminanten Erholungsbewegung am vergangenen Mittwoch mit einem Tagesgewinn von 7,45% an Stärke verloren. Trotz der positiven Gegenbewegung erscheine ein erneuter Test der jüngsten Tiefs unter der 3.500 Punktemarke nicht unwahrscheinlich zu sein. Die weitere Entwicklung des europäischen Aktienmarkts hänge primär davon ab, ob sich eine Deeskalation im Ukraine-Konflikt abzeichne. Des Weiteren werde die FED-Sitzung am Mittwoch ein wichtiges Ereignis in dieser Woche sein, da erwartet werde, dass die erste Leitzinsanhebung seit Ausbruch der Pandemie in Höhe von 0,25% stattfinden werde.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 2,0% konsolidiert. Er habe bei 32.944 Punkten geschlossen. Auch in der letzten Woche habe die Geopolitik auf den US-Märkten gelastet. Schwächster Sektor sei der nichtzyklische Konsum (-5,8%) gewesen, aber auch Technologie sei schwach (-3,8%) gewesen. Dem Energie-Sektor hingegen sei ein Plus von 1,9% gelungen, trotz eines schwächeren Ölpreises auf Wochensicht. Hohe Inflationsraten von +7,9% für den Februar im Jahresvergleich würden die Zwickmühle verdeutlichen, in der sich die Notenbanken derzeit befinden würden. Zweijährige US-Staatsanleihen würden nur noch 26 Basispunkte unter den zehnjährigen Anleihen rentieren.



Man habe in der Vorwoche mit einem Intraday-Tief bei 32.241 Punkten noch einmal einen Retest der Intraday-Tiefs vom 24. Februar (damals 32.231 Punkte) gesehen. Es habe bisher gehalten, aber die Dynamik sei aktuell einfach nicht vorhanden. Man beobachte bereits seit Ende Februar, dass der Verkaufsdruck nachlasse, aber es würden bisher aufgrund der unsicheren Lage einfach die Käufer fehlen, dafür müsste man Fortschritte im Einigungsprozess sehen. So sehe man zwar in dieser Woche noch Luft für eine weitere technische Erholung, aber das gute Setup seit Ende Februar sei mit einem volatilen Bodenbildungsprozess zumindest teilweise aufgebraucht worden.



Ein mögliches Kursziel in dieser Woche sei die 38-Tage-Linie (aktuell bei 34.182 Punkten). Sie falle recht steil, und deshalb sollte eine mögliche Erholung dort zunächst gebremst werden. So könne man eine weitere volatile Phase nicht ausschließen. Aus mittelfristiger Sicht überwögen dennoch die Chancen und der Zielpunkt der mittelfristigen Erholung sollte im Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 34.995 Punkten) liegen. Eine Rückeroberung dieser Linie wäre elementar, um mittelfristig weiterhin optimistisch für die US-Börsen bleiben zu können. Selbst wenn sich die US-Märkte in einem frühen Bärenmarkt befinden sollten, würden die Analysten davon ausgehen, dass die Korrektur zum aktuellen Zeitpunkt weit fortgeschritten sei und man zumindest die erste Bärenmarkt- Rally sehen sollte.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 162,03%-Punkten. Wie der DAX habe der Bund-Future eine selten gesehene Schwankungsbreite von unglaublichen 665 Basispunkten. Nach der EZB-Sitzung am letzten Donnerstag sei es zu einem Abverkauf angesichts der Falkensignale der EZB gekommen. Im Zuge der weiter steigenden Inflation würden Staatsanleihen nicht mehr als "sicherer Hafen" dienen. Auch zum Wochenstart überwiege das Verkaufsinteresse. Italien müsse neue Schulden machen, um die Belastungen aus dem Ukraine-Krieg abzufedern. Kurse unterhalb von 162.02/162,01%-Punkten würden einen Test des bisherigen Kontrakttiefs bei 161,50%-Punkten wahrscheinlich werden lassen, zumal die technischen Indikatoren mehrheitlich auf Verkauf stünden.



Sowohl bei Bund-Future wie auch beim DAX habe man in den letzten Tagen Schwankungsbreiten gesehen, die nicht normal seien. Sich in solchen Märkten zu bewegen, erfordere Mut und den richtigen Einstiegszeitpunkt. Der DAX erscheine bis zu Kursen bei 14.815 Punkten neutral zu sein. Erst oberhalb davon würde sich das Chartbild deutlich aufhellen. Die Analysten würden daher weiter defensiv positioniert bleiben. (14.03.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) legte in der letzten Woche um 534 Punkte oder 4,08% zu, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Allerdings lohne ein Blick auf die Handelsspanne. Der DAX habe um 1.500 Punkten zwischen seinem Tief bei 12.439 Punkten und seinem Hoch bei 13.944 Punkten geschwankt. Diese Entwicklung sei nicht normal und schon beinahe als panisch zu bezeichnen. Es würden mittlerweile Gerüchte reichen, um die Märkte zu bewegen. Gut erkennbar heute in China. Angeblich bitte Russland China um militärische Hilfe. Dies werde zwar umgehend vonseiten Chinas dementiert, es reiche aber, um die chinesischen Technologieaktien rund 10% ins Minus zu drücken, da für solch einen Fall, China mit US-Sanktionen bestraft würde. Dies hätte negative Auswirkungen auf deren Technologie-Branche.Solche Verhaltensmuster würden sich ebenso beim DAX erkennen lassen. Anzeichen auf eine mögliche Waffenruhe im Ukraine-Krieg würden sofort gekauft und umgekehrt. In der heutigen Eröffnung gehe es beim DAX rund 200 Punkte nach oben. Wichtig für DAX-Anleger sei, dass oberhalb von 13.600 Punkten das Risiko für ein erneutes Abrutschen nachlasse. Zwischen 13.600 und 14.815 Punkten sei der DAX neutral. Kurse unter 13.442 Punkten würden erneut Abgabedruck aufbauen und den DAX Richtung 12.439 Punkten drücken.