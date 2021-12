In der heutigen Eröffnung würden sich die Kurse oberhalb der Marke von 4.100 Punkten leicht zu stabilisieren beginnen. Dies dürfte primär mit den Gewinnen bei den US-Aktienfutures zusammenhängen. Eine technische Gegenbewegung könnte den EURO STOXX 50 Index bis an die 90-Tage-Linie bei 4.192 Punkten führen. Sollte die genannte 200-Tage-Linie nicht halten, würden weitere Abgaben bis zum Oktober-Tief bei 3.965 Punkten drohen.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,9% korrigiert. Er habe bei 34.580 Punkten geschlossen. Man habe einen volatilen Börsenverlauf gesehen, bei dem Erholungsversuche sich noch nicht nachhaltig gezeigt hätten. Insbesondere die Sektoren Telekommunikation (-2,8%), zyklischer Konsum (-2,4%) und Finanzwerte (-2,0%) seien schwach gewesen. Auch die ansonsten so robusten Technologie-Riesen wie Amazon, Microsoft oder Tesla hätten sich der Schwäche nicht entziehen können. Die volatile Woche habe beim Dow Jones zu einem kurzfristigen Bruch der 200-Tage-Linie geführt, die aktuell bei 34.498 Punkten verlaufe. Im Tief habe der Dow Jones knapp unter 34.000 Punkten notiert, ehe sich erste Käufer zum Zukauf entschlossen hätten.



Die Analysten würden gute Chancen auf eine Stabilisierung des Dow Jones auf diesem Niveau sehen. Die Abwärtsbewegung habe für einen ausgewaschenen Markt gesorgt. Die Indikatoren seien zwar noch nicht komplett im kapitulativen Bereich angelangt, man sehe die Abwärtsbewegung aber in einem sehr fortgeschrittenen Stadium. Das wahrscheinlichste Szenario der Analysten sei deshalb eine Art von Gegenbewegung in dieser Woche, die durchaus die Verlaufshochs von Mitte August bei 25.629 Punkten erreichen könne. Dort verlaufe auch die 38-Tage-Linie (aktuell bei 35.611 Punkten). Die dazwischen liegenden 90- und 50-Tage-Linien sollten bei dem Volatilitätsniveau keine größeren Widerstände darstellen. Sollten die US-Börsen in dieser Woche überraschenderweise noch zur Schwäche neigen, dann würden die Analysten umso bessere Einstiegschancen sehen und Marktteilnehmer sollten sich trauen zuzukaufen.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) fällig März 2022 notiere aktuell bei 174,57%-Punkten und habe somit seinen seit Wochen bestehenden Aufwärtstrend fortsetzen können. Am europäischen Rentenmarkt habe am Freitag das Kaufinteresse dominiert. Vor allem italienische Staatsanleihen hätten von einer höheren Bonitätseinstufung durch Fitch profitiert. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe notiere bei -0,39% und somit auf einem Drei-Monats-Tief. Solange es keine Entspannung bei den Corona-Zahlen gebe, werde die Flucht in sichere Häfen anhalten. Ein Anstieg des Bund-Futures bis an das Tief vom 31. August bei 175,45%-Punkten im Generic-Chart würden die Analysten für denkbar halten.



Je nach Nachrichtenlage zum Corona-Virus würden sich die Aktien- wie auch Rentenmärkte bewegen. Die Analysten könnten sich aktuell keine neue Jahresendrally vorstellen. Vielmehr würden sie mit einer Fortsetzung der Schaukelbörse rechnen. (06.12.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich weiter in einer Orientierungsphase, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die Verluste hätten sich gegenüber der Vorwoche deutlich minimiert. So habe der DAX 87 Punkte oder 0,57% verloren. Trotz abnehmender Ängste vor einer schnellen Zinsanhebung durch die FED habe das seit ca. zwei Wochen bestimmende Thema "Omikron-Virusvariante" für Verunsicherung unter den Anlegern gesorgt. Sollte sich die neue Virus-Variante als gefährlicher als die aktuell vorherrschende Delta-Variante herausstellen, könnten weitere, über die aktuell verkündeten Maßnahmen hinausgehende Einschnitte ergehen und das Wirtschaftswachstum erneut zum Erliegen bringen.Die Vorgaben heute Morgen aus Asien seien in der Summe negativ, im Gegensatz dazu würden die US-Futures im Plus starten und Kaufimpulse für die europäischen Börsen geben. Die Tiefstände aus der letzten Woche hätten auf dem Niveau der Kurse von Anfang Oktober (14.983/15.012 Punkten) gelegen. Hier würden die Analysten aktuell den DAX gut unterstützt sehen. Sollte der Verkaufsdruck zunehmen, könnte der DAX bis zum Tief vom 06. Oktober bei 14.819 Punkten fallen. Auf der Oberseite müsse die 200-Tage-Linie bei 15.423 Punkten überwunden werden, damit der DAX wieder Schwung nach oben nehmen könne.