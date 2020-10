Aus technischer Perspektive notiere der EURO STOXX 50 leicht über den Widerständen bei der 50-, 100- und 200-Tage-Linie, sodass die Fortführung des Aufwärtsmomentums über die 3.300 Punkte-Marke wahrscheinlich erscheine, da das Momentum zudem von einer gesunden Marktbreite unterstütz werde. Durch das Zusammenlaufen der technisch relevanten 50-, 100- und 200-Tage-Linien befinde sich der EURO STOXX 50 gegenwärtig jedoch in einem neuralgischen Wendebereich, sodass vor dem Test der 3.300 Punkte-Marke erneute Rücksetzer bis in die Stabilisierungszone der letzten Monate bei ca. 3.200 Punkten erwartbar seien. Fundamental betrachtet, komme durch den Beginn der Berichtssaison in den USA für das dritte Quartal neue Dynamik in den Markt.



Der Dow Jones habe sich sehr positiv in der vergangenen Woche entwickelt. Er habe um 3,3% zugelegt und bei 28.587 Punkten geschlossen. Die anderen Standardindices hätten sich noch besser entwickelt, besonders kleinere Unternehmen hätten hervorgestochen mit dem Russell 2000, der 6,4% habe zulegen können. Besonders die Sektoren Rohstoffe (+5,1%) und Energie (+5,0%) hätten sich gut und noch besser als Technologie (+4,6%) entwickelt.



Nach der positiven Entwicklung der letzten beiden Wochen hätten die US-Börsen am Freitag etwas erschöpft gewirkt. Dieser Trend sollte sich auch in dieser Woche in Summe fortsetzen. Ein Erreichen des Verlaufshochs von Anfang September bei 29.199 Punkten könne man zwar nicht ausschließen, ein Überwinden dieser wichtigen Marke ohne vorherige Konsolidierung sei jedoch unrealistisch. Insofern tendiere man eher zu einer Konsolidierung bis in den Bereich von 28.000 Punkten. Dieser Bereich habe sich in den letzten Wochen als Widerstandsbereich gezeigt und auch die 38-Tage-Linie (aktuell bei 27.914 Punkten) und die 50-Tage-Linie (aktuell bei 27.796 Punkten) verlaufe dort.



Aus Sicht der Analysten habe die Aufwärtsbewegung nach einer Konsolidierungsphase durchaus noch Potenzial. Sie könnte uns im weiteren Oktoberverlauf begleiten und so könnte man vor der US-Wahl im Bereich des Allzeithochs von 29.569 Punkten stehen. Dennoch würden die Analysten es nach wie vor für möglich halten, dass es sich bei der Erholung seit Ende März nur um eine Bärenmarktrally handle. Sie würden eine klarere Einsicht nach den US-Wahlen erwarten.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) notiere aktuell bei 174,71 Prozentpunkten. Zuletzt bewege sich der Future seitwärts. Positiv sei, dass trotz des jüngsten Aktienmarktbooms der Bund-Future sich weiter nach oben bewege. Aktuell stelle die Marke von 175,00 Prozentpunkten eine Hürde auf dem Weg nach oben dar. Allerdings werde das Chartbild durch die Kontraktumstellung im Juni und September verfälscht. Anleger müssten weiter abwarten, ob sich in naher Zukunft ein neuer Trend ausbilde.



Auch wenn sich die internationalen Börsen zuletzt weiter nach oben bewegt hätten, könne eine Änderung des technischen Bildes noch nicht beobachtet werden. Solange beim DAX die vorherrschende Seitwärtsrange nicht verlassen werde, würden die Analysten neutral positioniert bleiben.







Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gewann in der vergangenen Handelswoche 362 Punkte oder 2,85%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX habe bei 13.051 Punkten geschlossen. Die rasche Erholung des US-Präsidenten Trump nach seiner Covid-19 Erkrankung habe an den Aktienmärkten wieder Ruhe einkehren und die Kurse steigen lassen. Die Erholung in der letzten Woche sei hauptsächlich der überkauften Situation aus der Vorwoche geschuldet gewesen. Trotz der deutlichen Erholung des DAX in der abgelaufenen Woche verharre er weiter in seiner übergeordneten Seitwärtsrange von 12.500 zu 13.500 Punkten.Die technischen Indikatoren würden sich teilweise im überkauften Bereich (Stochastik) bewegen. Ebenso verharre das Umsatzvolumen auf geringem Niveau. Widerstände würden sich bei dem Gap 13.116/12.998 Punkten finden, gefolgt von 13.215 Punkten. Aber letztendlich bedürfe es eines Ausbruchs über die seit August 2018 bestehende Aufwärtstrendlinie bei aktuell 13.249 Punkten, um die Chance auf einen Test der 14.000 Punkte-Marke zu bewahren. Unterstützungen würden sich bei 13.046, 13.000 sowie 12.878 Punkten finden. EURO STOXX 50 sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.273 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht einen Kursgewinn von 2,6% erzielt. Der freundliche Wochenverlauf möge im Kontext steigender Corona-Infektionszahlen in Europa überraschen, jedoch seien die Risiken mittlerweile bekannt. Zudem zeichne sich ab, dass das US-Stimuluspaket mit Sicherheit kommen werde, auch wenn es erst nach der Wahl sein werde. Der EURO STOXX 50 habe sich nach knapp fünf Wochen wieder an sein Niveau aus den Sommermonaten herantasten können.