Kurzprofil Tecan Group AG:



Die Tecan Group AG (ISIN: CH0012100191, WKN: 922557, Ticker-Symbol: TEN, SIX Swiss Ex: TECN, Nasdaq OTC-Symbol: TCHBF) ist ein führender Anbieter von Instrumenten und Automatisierungslösungen für die Pharmaindustrie, Diagnostik und Forensik sowie Geräten für die Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie. Die Produktpalette umfasst vollständige Systeme für ein automatisiertes Liquid Handling, Messgeräte und Komponenten.



Die Tecan Group AG hat 2 Hauptsparten: 1) LifeScience (mit Fokus auf Endkunden und Marktprodukte der Tecan-Marke) und Partnering (Herstellung von Systemen/Komponenten für Partnerunternehmen, die die Produkte unter ihren eigenen Marken verkaufen). Darüber hinaus bietet Tecan Wartungsdienstleistungen an und verkauft Kleinteile für seine Produkte. 2014 kaufte Tecan die IBL International Gruppe, sodass es nun Immunoassays herstellen und verkaufen kann. Das 1980 in der Schweiz gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.300 Mitarbeitende. (17.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tecan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Tecan Group AG (ISIN: CH0012100191, WKN: 922557, Ticker-Symbol: TEN, SIX Swiss Ex: TECN, Nasdaq OTC-Symbol: TCHBF).2H19: Tecan habe im 2H den Schwung beibehalten und ein org. Wachstum von 5,7% realisieren können (Kons: 7,4%). Trotz hoher Vergleichsbasis habe Life Sciences org. um starke 6,9% zulegen können. Der positive Trend zeige sich bei den Margen noch deutlicher: So sei die EBITDA-Marge um satte 310 Bp auf 24,7% gestiegen. Die durch NuGEN verursachte Margenverwässerung habe damit also mehr als ausgeglichen werden können. Im Vergleich dazu habe sich Partnering sowohl bei OG wie Marge eher von der schwachen Seite gezeigt, so dass Tecan Group beim EBITDA die Erwartungen erfüllt habe, bei Umsatz bzw. OG aber etwas unter Konsensniveau geblieben sei. Der Umsatz von NuGEN scheine auf den ersten Blick im Einklang mit den längerfristigen Analystenerwartungen (ca. CHF 10 Mio.). Das Auftragswachstum in Lokalwährung habe sich weiter verlangsamt und im 2H unter 1% gelegen.Ausblick für 2020: Für 2020 rechne Tecan mit einem Wachstum (in Lokalwährung) im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Dies entspreche dem Vorjahrestrend, solle aber einen höheren Beitrag vonseiten des OG enthalten (Kons: 6,8% ggü. 6% im GJ19). Die genauen Auswirkungen der Corona-Krise seien zwar nicht abschätzbar - Buchta könne sich aber sogar einen positiven Effekt vorstellen, da die Marktnachfrage derzeit robust erscheine. Die anvisierte EBITDA-Marge von 19,6% enttäusche hingegen etwas (Kons: 20,1%). Der Ausblick 2020 könnte somit leicht hinter den Erwartungen zurückbleiben.Die Geschäftsentwicklung im 2H19 sei solide gewesen, was auch der Ausblick für 2020 widerspiegele. Aus Sicht des Analysten könnte Tecan eines der wenigen Unternehmen in seinem Research-Universum sein, das vom Coronavirus profitiere. Eine Beschleunigung des org. Wachstums scheine somit realistisch. Relativ betrachtet habe sich die Tecan-Aktie im Vergleich zu ihrem Sektor und dem breiten Markt überdurchschnittlich entwickelt. Die Margenfortschritte (Partnering Business?) seien jedoch etwas enttäuschend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tecan-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Tecan-Aktie:253,00 EUR +10,19% (17.03.2020, 11:21)