Kurzprofil Tecan Group AG:



Die Tecan Group AG (ISIN: CH0012100191, WKN: 922557, Ticker-Symbol: TEN, SIX Swiss Ex: TECN, Nasdaq OTC-Symbol: TCHBF) ist ein führender Anbieter von Instrumenten und Automatisierungslösungen für die Pharmaindustrie, Diagnostik und Forensik sowie Geräten für die Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie. Die Produktpalette umfasst vollständige Systeme für ein automatisiertes Liquid Handling, Messgeräte und Komponenten.



Die Tecan Group AG hat 2 Hauptsparten: 1) LifeScience (mit Fokus auf Endkunden und Marktprodukte der Tecan-Marke) und Partnering (Herstellung von Systemen/Komponenten für Partnerunternehmen, die die Produkte unter ihren eigenen Marken verkaufen). Darüber hinaus bietet Tecan Wartungsdienstleistungen an und verkauft Kleinteile für seine Produkte. 2014 kaufte Tecan die IBL International Gruppe, so dass es nun Immunoassays herstellen und verkaufen kann. Das 1980 in der Schweiz gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.300 Mitarbeitende. (05.04.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tecan-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Tecan Group AG (ISIN: CH0012100191, WKN: 922557, Ticker-Symbol: TEN, SIX Swiss Ex: TECN, Nasdaq OTC-Symbol: TCHBF).Nach Vorliegen der GJ16-Zahlen habe die Analystin ihre Prognosewerte für Tecan angepasst. Als Erstes habe sie ihre org. Wachstumsannahmen etwas gesenkt. So erwarte sie im Bereich Life Science aufgrund der hohen Vergleichsbasis (6,8%) ein leicht verlangsamtes org. Wachstum von 4,6%. Für das Partnering Business habe sie ihre org. Umsatzprognose für 2017 ebenfalls gesenkt: von 6,6% auf 2,8%. 2016 habe Tecan mit OCD's AutoVue noch einen geschätzten Umsatz von CHF 20 Mio. generieren können, was sich 2017 nicht wiederholen lasse. Aus all diesen Schätzwerten ergebe sich - ohne OCD, Dako, Abbott, Sias and SPEware - ein zugrunde liegendes Umsatzplus von 10%.Die Analystin rechne damit, dass sich die Konzern-EBIT-Marge in GJ 2017 auf 14,1% erhöhen werde. Darüber hinaus erwarte sie weitere Margenverbesserungen bei LSB (+130 BP), dies vor allem dank Einsparungen bei der Lieferkette, und einen Margenrückgang bei PB von -30 BP. Letzterer erkläre sich durch den Wegfall des (hochmargigen) AutoVue-Umsatzes und der Kosten für neu lancierte Produkte wie Singulex etc.Für 2017-20 senke die Analystin ihre EPS-Prognose um -2%, -5%, -2% bzw. -2%.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating und ihr Kursziel von CHF 151,00 für die Tecan-Aktie. (Analyse vom 05.04.2017)Börsenplätze Tecan-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Tecan-Aktie:150,219 EUR +1,15% (05.04.2017, 08:04)