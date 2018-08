Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die amerikanischen Technologiewerte streben weiter von einem Hoch zum nächsten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Hierzulande profitiere der TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) von diesem Katalysator. So würden die deutschen Technologietitel mit 3.029 Punkten erstmals seit dem Jahr 2000 wieder über der Marke von 3.000 Punkten notieren. Der beschriebene Ausbruch auf der Oberseite werde durch die Trendfolger MACD und Aroon getragen, die jeweils "long" positioniert seien. Aufgrund des neuen Mehrjahreshochs seien die nächsten Widerstände nicht einfach zu identifizieren. Um eine nennenswerte Barriere zu identifizieren, müssten Investoren schon bis zum Tief vom September 1999 (3.281 Punkte) zurückblicken. Auf Tagesbasis liege darüber hinaus ein aufsteigendes Dreieck vor, deren rechnerisches Anschlusspotenzial sehr gut mit dem zuvor angeführten Anlaufziel harmoniere. Unter dem Strich könnten Anleger beim TecDAX deshalb nach dem Motto "the trend is your friend" verfahren. Die oberste Maxime der technischen Analyse müsste erst hinterfragt werden, wenn der TecDAX die Haltezone aus einer Trendlinie seit Anfang 2010 und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 2.807/2.710 Punkten) unterschreiten würde. (28.08.2018/ac/a/m)