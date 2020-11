Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

38,42 EUR +3,39% (11.11.2020, 09:58)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

38,60 EUR +3,32% (11.11.2020, 10:13)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (11.11.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Softwareunternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV).Die Covid-19 bedingte Sonderkonjunktur ebbe ab, so dass Billings (=fakturierter Umsatz) (+29%) und adjustiertes EBITDA (26%) in Q3 mit "normalem" Tempo zugelegt hätten. Währungsbereinigt hätten beide Kenngrößen 34% zugelegt. Dennoch hätten die Analysten - bei unveränderter Umsatzerwartung - ihre Schätzungen in Bezug auf die Profitabilität reduziert. Gelinge es das Umsatzwachstum in Q4 um 20% (9M 2020: 18%) zu halten, seien ihre impliziten Erwartungen an Q4 2020 (Umsatz: Q4 20e: rund EUR 130 Mio.; Q4 2019: EUR 107 Mio.; sowie EBIT Q4 20e: rund EUR 65 Mio.; Q4 19: EUR 44,8 Mio.) gut erreichbar.Die reduzierten Profitabilitätsschätzungen würden auf immer noch hohe Peer-Bewertungen treffen, so dass sich das Kursziel der Analysten nur marginal reduziere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: