Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.TeamViewer habe am heutigen Dienstag eine weitere Übernahme bekannt gegeben. Wie das Unternehmen gemeldet habe, werde man sich Xaleon einverleiben, ein österreichisches Startup und führender Anbieter von Customer Engagement Software. Das Kernprodukt von Xaleon sei eine Co-Browsing-Technologie, die in Web Sessions eine besondere Form des Screensharings ermögliche.Dies funktioniere ohne Installation und ohne Übertragung von Nutzerdaten, womit die Software vollkommen DSGVO-konform arbeite, so Teamviewer in einer Mitteilung. Ergänzend zur Co-Browsing-Anwendung habe Xaleon eine Software-Suite entwickelt, um sichere digitale Interaktionen über die gesamte Customer Journey zu ermöglichen. Dazu würden Funktionen wie Chatbots, Live- und Video-Chats sowie eine elektronische Unterschrift gehören, um innerhalb einer Online-Kundeninteraktion rechtskräftige Verträge abzuschließen. Darüber hinaus beinhalte Xaleons Angebot Schnittstellen - sogenannte APIs - zu allen wichtigen Kundenservice- und Ticket-Management-Systemen, um eine reibungslose Integration zu ermöglichen.Oliver Steil, CEO von TeamViewer, habe gesagt: "Xaleon ist eine großartige Ergänzung unseres bestehenden Produktportfolios. Seit der Übernahme von Ubimax im vergangenen Jahr unterstützen wir Unternehmen mit unseren kombinierten IoT-, Augmented Reality- und Frontline-Lösungen bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse in der Industrie 4.0. Jetzt investieren wir in den Bereich Customer Engagement, da wir einen zunehmenden Bedarf an Lösungen für Online-Kundeninteraktionen sehen, die physische Vertriebs- und Kundendienstprozesse als wichtigen Teil der Wertschöpfungskette in allen Branchen ersetzen."Die Aktie von TeamViewer notiere am Dienstagmorgen leicht im Plus. Nach der starken Entwicklung seit Anfang November 2020 habe die Aktie von TeamViewer zuletzt etwas Federn lassen müssen. Wichtig sei, dass die 200-Tage-Linie schnell nachhaltig zurückerobert werden könne.Anleger sichern sich mit einem Stopp im Bereich von 36 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2021)Mit Material von dpa-AFX