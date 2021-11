Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

12,855 EUR +1,54% (02.11.2021, 10:31)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

12,82 EUR +1,91% (02.11.2021, 10:26)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (02.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Göppinger Unternehmen werde morgen seine endgültigen Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentieren. Große Überraschungen seien nicht zu erwarten, da TeamViewer bereits seine vorläufigen Ergebnisse im vergangenen Monat vorgelegt habe. Vieles werde also davon abhängen, ob das Management seinen Investoren klare Perspektiven aufzeigen könne, wie es die aktuelle Krise bewältigen möchte.Der Konzern sollte insbesondere Lösungen präsentieren, die zur Beschleunigung des Billings- und Kundenwachstums beitragen könnten. Zuletzt sei die Zahl der zahlenden Kunden nur um 11% gestiegen. Dies sei in Verbindung mit einer Churn-Rate von knapp 15% im Peer-Group-Vergleich schlicht nicht ausreichend.Aus Sicht des "Der Aktionärs" schöpfe das Unternehmen an dieser Stelle sein Potenzial nicht vollständig aus. Weltweit habe TeamViewer laut eigenen Angaben über 200 Mio. Nutzer. Davon seien gerade mal 628.000 zahlende Kunden, also weniger als 0,5% der gesamten Nutzerbasis. Eine große Aufgabe des Unternehmens bestehe daher darin, eine deutlich größere Anzahl seiner Nutzer dazu zu bewegen, ein Abo abzuschließen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link