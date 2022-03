Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (14.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Hoffnung auf eine operative Trendwende habe die TeamViewer-Aktie in den ersten Wochen des Jahres kräftig angetrieben. Nach einer ausgedehnten Verschnaufpause könnte das Papier des Göppinger Software-Unternehmens nun wieder den Vorwärtsgang einlegen können. Die beabsichtigte Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) habe zwar wenig Einfluss auf die Kursentwicklung. Andere Veröffentlichungen könnten auf mehr Interesse stoßen.Die nächsten Zahlen gebe es schon in Kürze. Am kommenden Mittwoch (16. März) werde der Geschäftsbericht für 2021 veröffentlicht. Gut möglich, dass es dann auch neue Wasserstandsmeldungen zum Verlauf des ersten Quartalsgebe gibt. Detaillierte Q1-Zahlen würden offiziell erst Anfang Mai veröffentlicht.Die ersten Wochen des Jahres hätten gezeigt, dass bereits jede kleinere positive Nachricht für Kurssprünge sorgen könne. Risikobewusste Anleger könnten eine bewusst klein gehaltene Trading-Position aufbauen, um auf einen verbesserten Newsflow zu spekulieren. "Der Aktionär" setze ebenfalls auf steigende Kurse bei der TeamViewer-Aktie, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Teamviewer befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link