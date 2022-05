Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

12,845 EUR -1,34% (05.05.2022, 16:46)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

12,585 EUR -0,59% (05.05.2022, 16:32)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (05.05.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) weiterhin zu kaufen.Q1/2022 vergleiche sich mit einem starken Vorjahresquartal. Bei Marge und operativem Ergebnis sei zu beachten, dass TeamViewer von Wechselkurseffekten profitiert habe, andererseits die erheblichen Kosten zum Markenaufbau (ManUtd. etc.) erst ab der zweiten Jahreshälfte 2021 sichtbar geworden seien. Vor diesem Hintergrund sei die Entwicklung bei Umsatz (EUR 134,5 Mio. (+14%)), adj. EBITDA (EUR 83,2 Mio. (-8%)) und EBIT (EUR 28,2 Mio. (-2%)) durchaus erfreulich. Die Analysten würden ihre Schätzungen unverändert belassen. Die Neubesetzung des CFO-Position zum 01.09.2022 und die Verpflichtung eines branchenerfahrenen CCOs würden die Analysten positiv werten. In Bezug auf den Kursverlauf in 2022 habe sich TeamViewer im Vergleich zu US-Peers, deren Multiples deutlich zurückgekommen seien, gut behauptet.Das Kursziel der Analysten der EQUI.TS GmbH reduziert sich in Folge der niedrigeren Peer-Bewertungen, sie bleiben aber bei ihrer "kaufen"-Empfehlung TeamViewer-Aktie. (Analyse vom 05.05.2022)Börsenplätze TeamViewer-Aktie: