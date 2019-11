Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

24,70 EUR +0,49% (21.11.2019, 13:54)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

24,77 EUR +0,32% (21.11.2019, 14:04)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (21.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer: Die Schwächephase überwunden - AktienanalyseManchmal braucht es bei Neuemissionen ein Weilchen, ehe Anleger auf die Börsenneulinge aufmerksam werden. Beispiel TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV): Nachdem der Titel zu 26,25 Euro ausgegeben wurde, rutschte er in der Spitze bis auf unter 21,50 Euro ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Rund sieben Wochen nach dem IPO keime bei den Aktionären des Softwareherstellers aber Hoffnung auf. Mit zwischenzeitlich 27 Euro hätten die Papiere den bislang höchsten Stand erreicht.Für frische Impulse hätten die Quartalszahlen gesorgt. Demnach seien die in Rechnung gestellten Umsätze in den drei Monaten per Ende September um 63 Prozent auf 83 Mio. Euro geklettert. Im Gesamtjahr peile der Hersteller von Software zur Computer-Fernwartung und Videokonferenzen ein Wachstum von 35 bis 39 Prozent auf 310 Mio. bis 320 Mio. Euro an. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei im dritten Quartal sogar um 95 Prozent auf 46 Mio. Euro nach oben gesprungen. Auch für diesen Wert habe TeamViewer die Gesamtjahresprognose bestätigt. Demnach sollten 177 Mio. Euro bis 183 Mio. Euro erreicht werden. Unter dem Strich habe TeamViewer 14 Mio. Euro und damit 40 Prozent mehr als vor einem Jahr verdient.Für Spannung sorge die nächste Überprüfung der deutschen Aktienindices am 4. Dezember. Aus heutiger Sicht dürfte die TeamViewer-Aktie in den TecDAX und zusätzlich in den SDAX oder MDAX aufsteigen. Diese Perspektiven würden weiterhin Discountzertifikate interessant machen. Doch auch die Aktie selbst dürfte im Zuge der Indexaufnahmen verstärkt in den Fokus der Anleger rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link