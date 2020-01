Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Nach verhaltenen ersten Wochen an der Börse habe der Kurs der TeamViewer-Aktie längst Schwung aufgenommen. Die Quartalszahlen hätten überzeugt. "Der Aktionär" habe im November den Kauf empfohlen. Das erste Kursziel sei bereits erreicht worden. Unterdessen tauche ein neuer Name in der Liste der größten Anteilseigner auf.Der internationale Vermögensverwalter Threadneedle habe 183.871 Teamviewer-Aktien für seinen European Smaller Companies Funds gekauft (Wert: 3,98 Millionen Pfund). Das habe "Bloomberg" nach einer Datenauswertung kurz vor dem Jahreswechsel gemeldet. Der Kauf selbst könnte allerdings bereits rund um den Börsengang im September erfolgt sein. Der Einstiegskurs betrage umgerechnet weniger als 26 Euro pro Aktie.Die TeamViewer-Position von Threadneedle werde in "Bloomberg" Inhaber-Übersicht für die Teamviewer-Anteile noch nicht aufgeführt, würde aber nach derzeitigem Stand in den Top 20 landen.Die Aufnahme der TeamViewer-Aktie in den MDAX habe den Kurs schließlich doch beflügelt. "Der Aktionär" habe TeamViewer bereits nach den ersten Quartalszahlen in Ausgabe 47/19 empfohlen. Die Position liege rund 19 Prozent im Plus. Das Interesse großer Investoren an TeamViewer dürfte künftig eher noch zunehmen. Trotzdem wird es nun Zeit, den Stopp anzupassen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 02.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link