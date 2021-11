Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



TeamViewer AG:



TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.TeamViewer habe heute vorbörslich seine endgültigen Geschäftsergebnisse zum abgelaufenen dritten Quartal publiziert. Da die wesentlichen Kennzahlen bereits bekannt gewesen seien, habe es heute keine besonderen Überraschungen gegeben. TeamViewer habe seine vorläufigen Kennzahlen nochmal bestätigt.Der Softwareanbieter habe seine Billings im Q3 um 18 Prozent auf 125,8 Mio. Euro gesteigert. Die Zahl der Abonnenten sei um elf Prozent auf 628.000 gewachsen. Das EBITDA habe sich auf 42,3 Mio. Euro (Vorjahr: 58,2 Mio.) verringert. Grund hierfür seien "die geplanten, signifikanten Investitionen in den Markenaufbau sowie die geringer als erwartet ausgefallenen Billings" gewesen.Die bereinigte EBITDA-Marge habe bei 34 Prozent gelegen. Unter dem Strich habe ein Gewinn von knapp 3,7 Mio. Euro nach knapp 32 Mio. Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum gestanden.Darüber hinaus habe CEO Oliver Steil neue Maßnahmen zur Bewältigung der Krise in Aussicht gestellt, die auf dem Kapitalmarkttag kommuniziert werden sollten: "Das vergangene Quartal war herausfordernd. Auch wenn unser Billings-Wachstum und die Profitabilität weiter auf einem sehr attraktiven Niveau liegen, sind wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Das werden wir angehen und einige unserer Wachstumsinitiativen sowie unsere Kostenstruktur neu justieren. Details zu diesen Maßnahmen werden wir auf unserem Kapitalmarkttag präsentieren", so Steil.Die heutigen Q3-Zahlen waren größtenteils bereits bekannt und bedürfen keiner zusätzlichen Interpretation, so Emil Jusifov. DER AKTIONÄR habe diese in seinen bisherigen Artikeln bereits sehr ausführlich thematisiert. Es bleibe abzuwarten, welche Maßnahmen und Wachstumsinitiativen Steil auf dem Kapitalmarkttag am 10. November präsentieren werde. (Analyse vom 03.11.2021)