Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

15,60 EUR -2,41% (07.02.2022, 14:58)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

15,57 EUR -2,75% (07.02.2022, 14:43)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (07.02.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie es Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die endgültigen Zahlen von TeamViewer hätten keine Überraschung mehr enthalten. Das Volumen des angekündigten Aktienrückkaufs habe jedoch überrascht: 10% der ausstehenden Aktien sollten bis Ende des Jahres für max. 300 Mio. Euro zurückgekauft und überwiegend aus dem Verkehr gezogen werden. Die Aktie sei in Folge dieser Meldung um 25% angesprungen.Einem Unternehmen stünden in der Regel zwei Möglichkeiten zur Verfügung, überschüssige Liquidität an die Aktionäre zu geben: Durch die Ausschüttung von Dividenden, oder aber durch den Rückkauf von Aktien. Diesen beiden Optionen liege jedoch zugrunde, dass die überschüssige Liquidität nicht investiert werde. Das Unternehmen sei also der Ansicht, alle Wachstumspläne bereits mit ausreichend Liquidität unterfüttert zu haben.Mit 15% Umsatzwachstum segele das Unternehmen derzeit, der Gewinn wachse überproportional. Analysten seien damit nicht zufrieden gewesen und hätten die Aktie im vergangenen Jahr auf Talfahrt geschickt. Nun habe sich ein Boden gebildet und die Aktie beginne wieder zu klettern.Das KGV 2023e von 16 sei in Heibels Augen bereits fair. Aktuell sei nicht die Zeit der Wachstumsunternehmen. Er würde sich auf Aktien von Unternehmen konzentrieren, die noch deutlich günstiger bewertet seien, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 05 vom 04.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link