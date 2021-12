Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die TeamViewer-Aktie arbeite weiter an einem Boden. Dank der Gewinnwarnung und zwischenzeitlichen Aussetzung der mittelfristigen Prognosen sei der Kurs im laufenden Jahr um über 72 Prozent zurückgefallen. In der Liste der "Top-Verlierer 2021" rangiere die Aktie unter allen Werten der DAX-Familie damit auf Platz 1. Würden Gesellschaft und Aktie im neuen Jahr ein Comeback gelingen?Eine Software, die weltweiten Zugriff auf Computer, Laptop und Co ermögliche, ohne das eigene Haus verlassen zu müssen: In den Augen vieler Anleger habe TeamViewer damit die perfekte Antwort auf die Corona-Pandemie geliefert. Tatsächlich aber habe der Softwarehersteller aus Göppingen an der Börse in den letzten Monaten eine Bruchlandung hingelegt. Stark gestiegene Kosten für Marketing und Personal hätten TeamViewer zuletzt beinahe rote Zahlen beschert - und fallende Kurse.2022 wolle der Vorstand das Ruder herumreißen. Helfen solle u.a. die Ausweitung des Geschäfts mit Firmenkunden. Sie seien es, die TeamViewers Umsätze signifikant steigern sollten. Das Unternehmen benötige weitere lukrative Aufträge, um profitabel zu bleiben. Dabei liege der Fokus auf Regionen mit hohen durchschnittlichen Verkaufspreisen wie Europa und den USA.Für ein nachhaltiges Comeback an der Börse müsse der Vorstand in den kommenden Wochen und Monaten vor allem das durch die kostspieligen Sponsorenverträge und die schlechten Ergebnisse verlorengegangene Vertrauen der Investoren zurückgewinnen und die passenden Zahlen liefern. Dann könnte die Aktie im Jahr 2022 zu einer nachhaltigen Gegenbewegung ansetzen.Die TeamViewer-Aktie gehört auf die Watchlist, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2021)