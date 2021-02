Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

46,59 EUR +2,64% (17.02.2021, 09:16)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

46,35 EUR -0,32% (17.02.2021, 09:02)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (17.02.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Finanzinvestor Permira habe sich von weiteren Anteilen am Göppinger Unternehmen getrennt. Knapp eineinhalb Jahre nach dem Börsengang und drei Platzierungen im vergangenen Jahr habe Permira in der Nacht zum Mittwoch weitere Aktien für fast 600 Mio. Euro verkauft. Damit würden sich die Erlöse aus Aktienverkäufen durch den Börsengang und danach auf rund 5,4 Mrd. Euro summieren.Das Paket von rund 20% der Anteile, das Permira noch halte, sei derzeit fast 2 Mrd. Euro wert. Der Finanzinvestor habe TeamViewer erst 2014 für rund 870 Mio. Euro gekauft und dann im Herbst 2019 an die Börse gebracht.Die TeamViewer-Aktie habe am Mittwoch ein neues Mehrmonatshoch erreichen können. Der charttechnische Ausbruch sei durch die jüngste Meldung aber jäh ausgebremst worden. Die TeamViewer-Aktie habe sich jedoch von den Permira-Verkäufen in der Vergangenheit immer recht schnell wieder erholen können. Anleger sollten weiter investiert bleiben, den Stopp aber auf 38 Euro nachziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link