Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.TeamViewer habe das von schweren Rückschlägen geprägte Jahr 2021 mit einer leicht positiven Note beendet. "Wir haben das Geschäftsjahr mit einem starken vierten Quartal abgeschlossen", so Finanzvorstand Stefan Gaiser. Die anfängliche Euphorie der Investoren sei im angeschlagenen Marktumfeld aber schnell wieder verpufft. Zeitgleich würden sich immer mehr Analysten zu Wort melden.Über die TeamViewer-Zahlen habe DER AKTIONÄR bereits eingehend berichtet. Der Vorstand habe die Wachstumsaussichten nach einer schwachen operativen Entwicklung im Herbst 2021 deutlich gesenkt. Der Aktienkurs sei abgestürzt. Dank Kosteneinsparungen habe der angeschlagene Softwareanbieter im Schlussquartal zumindest etwas mehr verdient als bei den gesenkten Prognosen in Aussicht gestellt."Das Wachstum im vierten Quartal sollte die Investoren zufriedenstellen", so JPMorgan-Analystin Stacy Pollard. Für eine durchgreifende Erholung würden die Anleger jedoch eine ähnliche Entwicklung beständig auch in den kommenden Quartalen sehen wollen, so Expertin. An ihrer Kaufempfehlung mit Ziel 21 Euro habe sie vorerst festgehalten.Bei Berenberg spreche man von einem "soliden Ende des herausfordernden Jahres 2021". Analyst Gustav Froberg halte aber vorerst an seiner Einschätzung "Hold" mit Ziel 16,50 Euro fest.Das Fazit habe Bestand: Es warte noch viel Arbeit auf den Vorstand. Um das verlorengegangene Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen brauche es weitere positive Nachrichten. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es schon am 2. Februar, wenn die Verantwortlichen Details zu den Jahreszahlen und einen aktualisierten Ausblick auf die Investitions- und Kapitalplanung geben wollen, so Michael Schröder. Anleger sollten sich bis dahin auf einen recht volatilen Kursverlauf einstellen.DER AKTIONÄR bleibe am Ball. (Analyse vom 14.01.2022)