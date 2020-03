Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

33,92 EUR +6,00% (02.03.2020, 12:15)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

33,85 EUR +5,29% (02.03.2020, 11:59)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (02.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Während zuletzt das Gros der Aktien förmlich nach unten durchgereicht worden sei, gebe es noch Werte, die sogar hätten zulegen können. Einer dieser Werte sei die TeamViewer-Aktie. Bereits am Freitag sei das Papier der Top-Gewinner im MDAX gewesen. Auch zum Wochenstart sei die Aktie des Videokonferenz-Software-Anbieters schon wieder der beste Wert.TeamViewer sei ein Software-Hersteller für Computer-Fernwartung und Videokonferenzen. Dies würden in der aktuellen Coronavirus-Krise immer mehr Unternehmen nutzen, in dem sie ihre Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten lassen würden, um eine Virus-Ansteckung zu vermeiden, hätten Händler gesagt."Der Aktionär" sehe die TeamViewer-Aktie weiter attraktiv bewertet. Anleger könnten weiter mit einem Stopp bei 25 Euro investiert bleiben. Das Papier habe heute kurzzeitig sogar bei 33,46 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Den Ausbruch nach oben gelte es jetzt zu bestätigen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link