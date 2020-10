Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (12.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Corona-Gewinner TeamViewer profitiere wieder von den steigenden Infektionszahlen. Die Analysten von J.P. Morgan Cazenove hätten in einer Schnellstudie die signifikanten Vorteile des Anbieters gegenüber der Konkurrenz untersucht und ihre Einschätzung erneuert. Bei TeamViewer überzeuge die höhere Gesamtabdeckung über mobile Geräte und Desktop und sonstige Supportanwendungen. Die Analysten hätten deshalb ein neues Kursziel für die TeamViewer-Aktie ausgesprochen.Mit 3.200 Neu-Infizierten in der Bundesrepublik erreiche die Corona-Pandemie ein Niveau wie in den ersten Apriltagen. Stay-at-home und Homeoffice würden essentieller Bestandteil des täglichen Lebens bleiben. Die Anwendungen und Dienste von TeamViewer würden wieder stärker nachgefragt.Überzeugend würden auch die Analysten von J.P. Morgan die Marktaufstellung und die Produktpalette des Fernzugriffanbieters finden. Die Anwendungen seien gut etabliert und sie würden vor allem durch die stabile und beständige Qualität unter den wichtigen Aspekten wie Compliance, IT-Sicherheit und Datenübertragung überzeugen. Auf der Finanzseite würden die Analysten einen Umsatzsprung 2020 auf rund 450 Millionen Euro und ein EBITDA von 252 Millionen sehen. Bei den Käufen durch Unternehmenskunden erwarte J.P. Morgan 2020 einen Anstieg zwischen 25 bis 30 Prozent, die Gesamtmarge dürfte bei etwa 56 Prozent liegen.Das aktuelle TeamViewer 14 böte mit über 120 mobilen Geräten, Betriebssystemen und fortgeschrittenen IoT-Applikationen besten Service. Die Strategie der geografischen Expansion sei mehr als konsequent, die Integration des Zukaufs Ubimax komme gut voran. Dabei stünde die extrem hohe Benutzerfreundlichkeit an erster Stelle. Kleinere Konkurrenten könnten da nicht mithalten, so die Analysten weiter.TeamViewer habe noch zum Jahreswechsel seine eigenen Dienste durch Qualitest, den internationalen und unabhängigen IT-Tester bewerten lassen. Die Ergebnisse hätten sich über die ganze Breite der User-Cases sehen lassen können. Die genannten Tests seien in Situationen durchgeführt worden, die ein geschäftliches Anwendungsumfeld so gut wie möglich widerspiegeln würden. Daher sei die Leistung anhand einer Vielzahl von Netzwerken (3G, WAN, LAN) und Betriebssystemen (Windows, macOS, Linux, Android) bewertet worden. Die Tests seien in Europa und Asien sowie kontinentübergreifend durchgeführt worden, um fortschrittliche, geschäftskritische und praxisnahe Anwendungen abzubilden. Die guten Bewertungen in der Studie hätten auch zum TeamViewer-Erfolg in der Pandemie beigetragen.Die TeamViewer-Aktie probiere den Ausbruch über 43,50 Euro. Sollte die Dynamik ausreichen, dann sind schnell 47 Euro das nächste Ziel; kurzfristig orientierte Trader können den Einstieg wagen, sollten aber unbedingt mit Stopps arbeiten, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2020)