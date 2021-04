Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (14.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Kurs der TeamViewer-Aktien befreie sich Schritt für Schritt vom Rückschlag der vergangenen Wochen. Am Mittwoch seien die Papiere in einem insgesamt freundlichen Umfeld im Technologiesektor um 1,8 Prozent auf 39,50 Euro vorgerückt, in der Spitze hätten sie sich mit 39,80 Euro sogar wieder der 40-Euro-Marke genähert. Sie hätten damit an eine deutliche Erholung vom Vortag angeknüpft. Da hätten sie die 21-Tage-Linie zurückerobert.Durch den Kursanstieg hätten die Papiere ein Hoch seit dem Kurssturz vor knapp vier Wochen erreicht, als der Anbieter von Fernwartungslösungen die Börsianer mit einem kostspieligen Sponsorenvertrag mit dem Fußballclub Manchester United überrascht habe. Einige Analysten hätten seither gewarnt, den damit verbundenen negativen Gewinneffekt nicht zu einseitig zu betrachten. In den Aktienkurs seien zwar die mit Sponsoring-Aktivitäten verbunden Nachteile in Form der Kosten eingepreist, aber keine möglichen Vorteile durch die Werbung, habe vor zwei Wochen etwa die RBC-Analystin Sherri Malek kommentiert.Das Analysehaus Warburg Research habe damals hat die Einstufung für TeamViewer auf "buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Marketing-Initiativen des Softwareunternehmens müssten ihre Effektivität noch unter Beweis stellen, habe Analyst Andreas Wolf geschrieben. Andererseits seien die damit verbundenen Kosten im jüngsten Kursrückgang ausreichend reflektiert.Die Aktie von TeamViewer schicke sich nun an, einen Angriff auf die 38-Tage-Linie zu starten. Gelinge der Sprung darüber, wäre dies ein wichtiges positives Signal für die Aktie."Der Aktionär" bleibt bei der Aktie von TeamViewer langfristig zuversichtlich gestimmt, vorsichtige Anleger sollten aber ein klares positives charttechnisches Signal abwarten, so Marion Schlegel. (Analyse vom 14.04.2021)Mit Material von dpa-AFX