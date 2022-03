Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Teamviewer befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (15.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Hoffnung auf eine operative Trendwende habe die TeamViewer-Aktie in den ersten Wochen des Jahres kräftig angetrieben. Im Hoch sei es für den Titel bis auf 16,47 Euro nach oben gegangen. Im angeschlagenen Marktumfeld sei die Aktie seitdem aber wieder deutlich zurückgefallen. Die nächsten Zahlen gebe es schon in Kürze.Am Mittwoch (16. März) werde der Geschäftsbericht für 2021 veröffentlicht. Gut möglich, dass es dann auch neue Wasserstandsmeldungen zum Verlauf des neuen Jahres gebe. Detaillierte Q1-Zahlen würden offiziell erst Anfang Mai veröffentlicht.Zur Erinnerung: Vorstandschef Oliver Steil plane im laufenden Jahr mit einem etwas langsameren Tempo. Das Volumen der sogenannten Billings werde zwischen 630 Millionen Euro und 650 Millionen Euro erwartet. Das wäre ein Plus von maximal knapp 19 Prozent. Die Billings seien die in einem Zeitraum in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate. Die bereinigte EBITDA-Marge solle 2022 zwischen 45 und 47 Prozent liegen. Damit würde der Wert im besten Fall stagnieren. 2021 sei die Marge um zehn Prozentpunkte auf 47 Prozent gefallen. Viele Analysten hätten für das laufende Jahr bisher einen noch stärkeren Rückgang auf dem Zettel gehabt.Risikobewusste Anleger bleiben dabei und setzen auf einen verbesserten Newsflow, so Michael Schröder. "Der Aktionär" setzt im Real-Depot ebenfalls auf steigende Kurse bei der Aktie. (Analyse vom 15.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link