Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (03.08.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der kriselnde Softwareanbieter TeamViewer habe heute seine endgültigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal präsentiert. Der Fernwartungsspezialist habe im abgelaufenen Quartal wegen deutlich gestiegener Kosten nur noch halb so viel verdient wie ein Jahr zuvor. Anleger würden enttäuscht reagieren und sich von dem Papier in Scharen trennen.Der Nettogewinn habe zwischen April und Ende Juni bei 14,7 Millionen Euro gelegen, wie das MDAX-Unternehmen am Dienstag in Göppingen mitgeteilt habe. Vor einem Jahr habe der auf Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware spezialisierte Konzern noch 30,3 Millionen Euro verdient - damals habe TeamViewer von einer starken Sondernachfrage nach Homeoffice-Lösungen in der Corona-Krise profitiert.Seitdem habe TeamViewer viel Geld ins Wachstum gesteckt, was sich im abgelaufenen Quartal unter anderem in höheren Kosten für Vertrieb, Marketing und Entwicklung niederschlagen habe.TeamViewer sei aktuell weder aus fundamentaler noch aus charttechnischer Sicht interessant. Auch heute reagiere das Papier negativ auf die zum Teil bereits bekannten Q2-Zahlen und notiere am Dienstagmorgen knapp fünf Prozent im Minus. Damit setze sich der starke Abwärtstrend fort. Wichtig wäre nun, dass die 25-Euro-Marke nicht unterschritten werde.Anleger sollten nicht in das fallende Messer greifen und um die Aktie vorerst einen großen Bogen machen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2021)Mit Material von dpa-AFX