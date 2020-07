Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (15.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TeamViewer habe heute erste Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal präsentiert und die Übernahme von Ubimax verkündet. Obwohl der Anbieter von Videokonferenz- und Fernwartungssystemen deutlich habe wachsen können, hätten die Anleger mit Gewinnmitnahmen reagiert und die Aktie zweitweise zweistellig einbrechen lassen. Offensichtlich sei die Erwartungshaltung nach dem starken Kursanstieg zu groß gewesen.Insgesamt habe das Unternehmen die in Rechnung gestellten Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf 105,9 Millionen Euro gesteigert. Dies habe unter den Analystenerwartungen gelegen. Im ersten Quartal habe der Softwareanbieter noch ein Plus von 75 Prozent erzielt.Für Überraschung habe auch die Verkündung der Übernahme von Ubimax für 136,5 Millionen Euro gesorgt. Hier zahle TeamViewer 85,8 Millionen Euro in bar, für den Rest gebe das Unternehmen neue Aktien aus.TeamViewer sei eine laufende "Aktionär"-Empfehlung. Anleger, die seit der Empfehlung im März dabei gewesen seien, könnten sich mittlerweile über ein Kursplus von mehr als 60 Prozent freuen. Obwohl die langfristigen Aussichten für TeamViewer gut bleiben würden, scheine das Papier kurzfristig überhitzt zu sein.Anleger sollten langsam über Gewinnmitnahmen nachdenken und den Stoppkurs nach oben auf 45 Euro anpassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2020)