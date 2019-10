Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (02.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der Börsenneuling TeamViewer habe sich etwas schwerfällig beim IPO gegeben. Doch die Aussichten würden sich verbessern.Zum einen bewege sich der Aktienkurs wieder in Richtung des Ausgabepreises von 26,25 Euro. Ausgehend vom Tief bei 23,00 Euro habe die TeamViewer-Aktie in den vergangenen Tagen knapp 13 Prozent auf aktuell 25,91 Euro zugelegt.Zum anderen passe die Ratingagentur Standard & Poor’s das TemViewer-Rating von "B" auf "BB-" an und habe den Ausblick auf "stabil" gesetzt. Als Grund für die Verbesserung um zwei Stufen werde das starke Umsatzwachstum und eine konservativere Finanzpolitik genannt. Im Detail habe insbesondere die Einführung eines neuen Leverage-Zieles von einer zweifachen Nettoverschuldung im Bezug zum EBITDA die Ratingagentur überzeugt.Die "noch" hohe Verschuldung, aufstrebende Konkurrenten und attraktive Alternativen sind für den "Aktionär" Argument genug, um von einem frühen Kauf der TeamViewer-Aktie abzuraten, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link