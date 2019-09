Börse Frankfurt-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

26,01 EUR (25.09.2019, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

25,96 EUR (25.09.2019, 11:05)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (25.09.2019/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) ist seit heute im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, so die Deutsche Börse AG.Die Aktien des Softwareherstellers hätten zum Handelsstart bei 26,25 Euro notiert, der Angebotspreis habe ebenfalls bei 26,25 Euro gelegen. Auf der Grundlage des ersten Börsenpreises habe das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 5,25 Mrd. Euro.Begleitet worden sei der Börsengang von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Barclays Bank und RBC Europe. Als Designated Sponsor würden Goldman Sachs und Morgan Stanley fungieren. Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt sei die Baader Bank.TeamViewer sei laut eigenen Angaben ein führender Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen. Sie würden es Anwendern ermöglichen, sich überall und jederzeit mit Endgeräten aller Art zu verbinden. Das Unternehmen biete sichere Fernzugriffs-, Support-, Kontroll- und Kollaborationsfunktionen und unterstütze Organisationen dabei, ihr digitales Potenzial zu nutzen. TeamViewer sei bereits auf mehr als zwei Milliarden Geräten aktiviert worden und bis zu 45 Millionen Geräte seien zeitgleich online. Das 2005 in Göppingen gegründete Unternehmen beschäftige rund 800 Mitarbeiter in Niederlassungen in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum.