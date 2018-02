Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

13,215 EUR -0,26% (21.02.2018, 10:57)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (21.02.2018/ac/a/d)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Tarifrunde Deutsche Telekom: Erste Runde bleibt ohne Ergebnis - AktiennewsDie Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) haben gestern (20. Februar) die Tarifverhandlungen für die rund 63.000 betroffenen Tarifangestellten und Auszubildenden/dual Studierenden der Deutschen Telekom in Bonn aufgenommen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:ver.di begründete ihre Forderung und stellt fest: Die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, beste Branchenaussichten und eine hervorragende finanzielle Performance der Telekom stellen eine gute Ausgangsbasis für deutliche Lohnerhöhungen dar. Die Arbeitgeber legten in dieser ersten Runde noch kein Angebot vor."Die Deutsche Telekom hat im vergangenen Jahr aufgrund der hervorragenden Geschäftsergebnisse zwei Mal ihre Geschäftsprognose angehoben. An dieser erfolgreichen Entwicklung müssen die Beschäftigten durch ordentliche Lohnerhöhungen beteiligt werden", betont ver.di-Verhandlungsführer Frank Sauerland.ver.di fordert in der laufenden Tarifrunde eine tabellenwirksame Entgelterhöhung um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Komponente zur Steigerung der Einkommensgerechtigkeit. Die Höhe der Ausbildungsvergütungen und der Vergütungen für dual Studierende soll um 75 Euro angehoben werden.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:13,25 EUR -0,30% (21.02.2018, 10:42)