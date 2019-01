Börsenplätze Talanx-Aktie:



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 33,1 Mrd. EUR für das Jahr 2017. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (11.01.2019/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - Talanx verzahnt Lebens- und Bancassurance-Sparten - AktiennewsDer Versicherungskonzern Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) bindet die Führungscrew seiner einzelnen Lebensversicherungstöchter enger an sich, so die Experten von "FONDS professionell".Einige Vorstände würden daher zusätzlich Aufgaben bei anderen Konzerneinheiten übernehmen.Die Talanx möchte ihre Lebensversicherungstöchter stärken. Das versuche der Konzern nach eigenen Angaben damit zu erreichen, indem Manager einzelner Gesellschaften Aufgaben bei einer anderen übernehmen.So sei Silke Fuchs zum 1. Januar 2019 Vorstandsmitglied der HDI Lebensversicherung worden. Ihre bisherigen Vorstandsmandate bei den Bancassurance (BA)-Töchtern PB Versicherungen, Targo Versicherungen und Neue Leben behalte sie. Dagegen habe sie ihre Posten bei den Sachversicherern des Talanx-Konzerns zum Jahreswechsel 2018 niedergelegt. Bei den BA-Gesellschaften sei Fuchs bereits seit 1999 in verschiedenen Führungspositionen tätig, seit 2003 sei sie für den Kundenservice zuständig und seit 2007 als Vorstand für dieses Ressort verantwortlich.Michael Krebbers, der bisher im Vorstand der HDI Systeme (vormals Talanx Systeme) für das Ressort HDI Leben & Investments zuständig sei, sei ebenfalls zum 1. Januar 2019 in gleicher Funktion in die Vorstände der BA-Lebensversicherer berufen worden. Seit dem Tag sei zudem Fabian von Löbbecke, Vorstandsmitglied der HDI Lebensversicherung mit Schwerpunkt betrieblicher Altersversorgung, auch Vorstandsvorsitzender der HDI Pensionsmanagement (vormals Talanx Pensionsmanagement). Gleichzeitig erweitere Dominik Hennen, Vorstand der PB Versicherungen, vorbehaltlich der Zustimmung der Bafin den Vorstand der PB Pensionsfonds und verantworte hier das Vertriebsressort."Damit können wir die Kompetenzen rund um den Betrieb, die IT und die betriebliche Altersversorgung in unserem Geschäftsbereich stärker aufeinander abstimmen, voneinander profitieren und unser Know-how übergreifend nutzen", kommentiere Jan Wicke, Vorstandsmitglied der Talanx und verantwortlich für das deutsche Privat- und Firmenkundengeschäft sowie IT die Personalentscheidungen. (News vom 10.11.2019)