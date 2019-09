Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (25.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq Ticker-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Die letzten zwei Jahre sei für die Anleger des US-Spielekonzerns eine echte Achterbahnfahrt gewesen. Von fast 139 USD im September 2018 sei es binnen Monaten bis auf 84 USD runtergegangen. Anschließend habe eine starke Gegenbewegung eingesetzt. Was jetzt fehle, sei der entscheidende Impuls, der die Take-Two Interactive-Aktie über ihr bisheriges Allzeithoch hieve. Die beiden folgenden Faktoren könnten der Aktie dabei helfen.Der Borderlands 3-Start sei ein echter Erfolg gewesen. Unternehmensangaben zufolge sollten bereits in den ersten fünf Tagen 5 Mio. Exemplare über die Ladentheke gegangen sein. Damit sei das Spiel deutlich erfolgreicher als die Vorgängerversion Borderlands 2. Anleger dürften aber auch mit Spannung die nächsten Quartalszahlen erwarten, die am 6. November veröffentlicht würden. Diese dürften der Aktie weitere Impulse liefern.Insgesamt stehe es glänzend um Take-Two Interactive. Im Vergleich zu Electronic Arts oder Activision Blizzard sehe der Chart hier deutlich positiver aus. Investierte Anleger könnten die Gewinne laufen lassen, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2019)Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie: